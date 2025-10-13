Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Man11 Kg Silver Gets Stolen During Fight On Road
सड़क पर झगड़ा करते करते 11 किलो चांदी ले उड़े चोर, दिल्ली में गजब केस
Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 05:38 PM
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई। यह घटना रविवार को जेपीसी अस्पताल के पास हुई।
पुलिस के अनुसार, 22 साल के शाहदरा निवासी रामरतन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह स्कूटर से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दो अन्य लोगों के दोपहिया वाहन से टकरा गई।
इसके बाद दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर बहस हुई, लेकिन आरोपी वहां से चले गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, घर पहुंचने पर अग्रवाल को पता चला कि स्कूटर की डिग्गी में रखी 11 किलोग्राम चांदी गायब है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
