सड़क पर झगड़ा करते करते 11 किलो चांदी ले उड़े चोर, दिल्ली में गजब केस

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 05:38 PM
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई। यह घटना रविवार को जेपीसी अस्पताल के पास हुई।

पुलिस के अनुसार, 22 साल के शाहदरा निवासी रामरतन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह स्कूटर से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दो अन्य लोगों के दोपहिया वाहन से टकरा गई।

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर बहस हुई, लेकिन आरोपी वहां से चले गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, घर पहुंचने पर अग्रवाल को पता चला कि स्कूटर की डिग्गी में रखी 11 किलोग्राम चांदी गायब है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

