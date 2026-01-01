PM मोदी के नाम पर DRDO, पेंटागन को भेजे मेल; दिल्ली के शख्स ने क्या कांड कर दिया?

संक्षेप: यह FIR दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले निशीथ कोहली नाम के व्यक्ति की ओर से भेजे गए ई-मेल्स के एक साल से भी अधिक समय बाद दर्ज की गई है। PMO ने पिछले साल मार्च में एक शिकायत दर्ज कराई थी। CBI की FIR के अनुसार, इन ई-मेल्स में प्रधानमंत्री के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है।

दिल्ली के एक शख्स ने पीएम मोदी के नाम का गलत इस्तेमाल कर डीआरडीओ, इसरो और यहां तक कि अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन तक को ई-मेल भेज रखे थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने अपनी पड़ताल में पाया कि शख्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को भी ई-मेल लिखे थे। इन ई-मेल्स में उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसे सरकार को स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। CBI की FIR के अनुसार, इन ई-मेल्स में प्रधानमंत्री के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह FIR दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले निशीथ कोहली नाम के व्यक्ति की ओर से भेजे गए ई-मेल्स के एक साल से भी अधिक समय बाद दर्ज की गई है। PMO ने पिछले साल मार्च में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि शख्स की ओर से भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों को भेजे गए ई-मेल की एक कॉपी PMO को प्राप्त हुई है।

CBI की FIR में कहा गया है, “निशीथ कोहली नाम के इस व्यक्ति ने अपने ई-मेल के जरिए दावा किया कि वह स्वदेशी सैन्य जेट इंजन के विकास में भारत सरकार की मदद करना चाहता है। उसने अपनी साख साबित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के श्री पी.के. मिश्रा के नाम का जिक्र किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त हैं। पहली नजर में यह पेशेवर फायदों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री के नाम के गलत इस्तेमाल का मामला लग रहा है।”

CBI ने इस मामले की शुरुआती जांच की, जिससे पता चला कि कोहली ने 'प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड', वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) के निदेशक और इसरो (ISRO) के अध्यक्ष को ई-मेल भेजे थे। इन ई-मेल्स में उसने कहा था कि वह स्वदेशी सैन्य जेट इंजन के विकास में सरकार की मदद करना चाहता है। FIR के अनुसार, ई-मेल में लिखा था, "इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रबंधन ADE निदेशक और DRDO के माध्यम से किया जाना है, और उनके दावों की पुष्टि नई दिल्ली स्थित PMO में पी.के. मिश्रा से की जा सकती है।"