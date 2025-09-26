delhi man us tourist visa rejection officer said travel india first पहले अपना देश तो घूम लो.. कहकर अमेरिकी अधिकारी ने खारिज कर दिया दिल्ली के शख्स का वीजा, Ncr Hindi News - Hindustan
पहले अपना देश तो घूम लो.. कहकर अमेरिकी अधिकारी ने खारिज कर दिया दिल्ली के शख्स का वीजा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार, एक दिल्लीवासी का अमेरिकी टूरिस्ट वीजा कथित तौर पर इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसने इंटरव्यू में बताया था कि उसने भारत में दिल्ली से बाहर कहीं यात्रा नहीं की है, जिसपर अधिकारी ने उसे 'पहले अपना देश घूमने' की सलाह दी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:56 AM
विदेश घूमना किसे पसंद नहीं, लेकिन कभी-कभी वीजा इंटरव्यू में ऐसे ट्विस्ट आ जाते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। हाल ही में, एक दिल्ली के एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।

एक ट्रैवल व्लॉगर जय द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, एक शख्स ने दावा किया कि उसके दोस्त का अमेरिकी टूरिस्ट वीजा सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसने इंटरव्यू में बताया था कि वह दिल्ली में पैदा हुआ है और उसने आज तक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं यात्रा नहीं की है। कथित तौर पर दूतावास अधिकारी ने उसे यह कहकर सलाह दी कि वह अमेरिका घूमने से पहले 'पहले अपना देश घूमे'।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई यूजर्स ने दूतावास अधिकारी के इस सुझाव को पूरी तरह से सही ठहराया। लोगों का कहना था कि भारत में ही उत्तराखंड, हिमाचल, केरल, लेह-लद्दाख, उदयपुर जैसी अनगिनत खूबसूरत जगहें हैं, जिन्हें पहले घूमना चाहिए। एक यूजर ने इसे 'यूएस दूतावास अधिकारी का शानदार जवाब' बताया, तो वहीं किसी ने मजाक में कहा कि अधिकारी ने भारतीय पर्यटन उद्योग की ओर राजस्व मोड़ दिया है।

वीजा रिजेक्शन के और भी मामले आए सामने

यह अनोखा वाकया ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी वीजा रिजेक्शन को लेकर पहले से ही बहस छिड़ी हुई है। इस घटना से ठीक पहले, एक 36 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल का पोस्ट भी वायरल हुआ था, जिसने बताया था कि कैसे मजबूत वित्तीय स्थिरता, यूके, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों की विस्तृत यात्रा हिस्ट्री और प्रमुख अमेरिकी शहरों की दो सप्ताह की यात्रा योजना के बावजूद, उनके और उनके माता-पिता के वीजा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।