पत्नी ने साथ जाने से मना किया तो तेजाब से जला दिया चेहरा, दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना

दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अलग रह रही पत्नी ने जब पति के साथ जाने से मना किया तो उसने तेजाब से उसका चेहरा जला दिया। पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक 30 साल की महिला के चेहरे पर उसके अलग रह रहे पति ने कथित तौर पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया। यह घटना 12 अगस्त की शाम को हुई जब अपने पति से अलग रह रही महिला काम पर जा रही थी। आरोपी पति की पहचान प्रेरित के रूप में हुई है।

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने कहा कि प्रेरित ने अपनी पत्नी के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ, संभवतः तेजाब फेंका। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला का चेहरा झुलस गया है। उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता पिछले पांच-छह महीने से अपने पति से अलग रह रही है, क्योंकि उसके पति ने कथित तौर पर उससे मारपीट किया था। पुलिस ने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर पर रहती थी।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका पति उसी दिन दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसके घर आया था। वह उसे फिर से साथ रहने के लिए कहा था। जब उसने मना कर दिया तो वह चला गया। बाद में फिर से उस पर हमला करने के लिए वापस आया।