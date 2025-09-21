Delhi Man stabbed to death in Bawana clash near Masjid one apprehended दिल्ली में मस्जिद के पास दो समुहों में झड़प, चाकू से कई बार वार कर शख्स की हत्या, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Man stabbed to death in Bawana clash near Masjid one apprehended

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईSun, 21 Sep 2025 09:11 PM
बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके की जेजे कॉलोनी में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान एक 27 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घटना शनिवार रात करीब 9 बजे कॉलोनी के ई-ब्लॉक स्थित ढोलक वाली मस्जिद के पास हुई, जहां काम से जुड़े विवाद को लेकर दोनों समूह आपस में भिड़ गए। झड़प के दौरान, पीड़ित, जिसकी पहचान 27 साल के मोहम्मद राजा उर्फ ​​बादशा के रूप में हुई है, के सिर और कमर पर चाकू से कई वार किए गए।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तरी) हरेश्वर स्वामी ने एक बयान में कहा, उसे पूठ के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक अन्य शख्स 23 साल के मोहम्मद अकबर भी झड़प में घायल हो गया और उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना के बाद, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। बाद में राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा, अकबर के बयान के आधार पर नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के सिलसिले में कई आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घटनाओं के क्रम को समझने और हर आरोपी की भूमिका का पता लगाने के लिए गवाहों के बयानों की जांच कर रही है।

नाबालिग पकड़ा गया

पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक 16 साल के नाबालिग को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फरार चल रहे बाकी संदिग्धों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि आगे किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।