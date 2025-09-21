दिल्ली में मस्जिद के पास दो समुहों में झड़प, चाकू से कई बार वार कर शख्स की हत्या

बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके की जेजे कॉलोनी में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान एक 27 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घटना शनिवार रात करीब 9 बजे कॉलोनी के ई-ब्लॉक स्थित ढोलक वाली मस्जिद के पास हुई, जहां काम से जुड़े विवाद को लेकर दोनों समूह आपस में भिड़ गए।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तरी) हरेश्वर स्वामी ने एक बयान में कहा, उसे पूठ के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक अन्य शख्स 23 साल के मोहम्मद अकबर भी झड़प में घायल हो गया और उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस घटना के बाद, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। बाद में राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा, अकबर के बयान के आधार पर नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के सिलसिले में कई आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घटनाओं के क्रम को समझने और हर आरोपी की भूमिका का पता लगाने के लिए गवाहों के बयानों की जांच कर रही है।

नाबालिग पकड़ा गया