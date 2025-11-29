जन्मदिन से कुछ देर पहले हत्या, गले लगाते ही चला दी गोली; दिल्ली में खौफनाक कांड

संक्षेप: दिल्ली के शाहदरा में 27 साल के गगन आही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 28वें जन्मदिन से ठीक कुछ मिनट पहले ही उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।

दिल्ली के शाहदरा में 27 साल के गगन आही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 28वें जन्मदिन से ठीक कुछ मिनट पहले ही उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह वारदात शुक्रवार देर रात उसके घर के पास हुई। गगन के पिता के अनुसार, वह किसी दोस्त से मिलने के लिए बाहर गया था, जहां उसने एक शख्स को गले लगाया, और उसी पल हमलावर ने पिस्टल निकालकर उसके सिर में गोली मार दी।

हत्यारे ने भागने से पहले हवा में दो राउंड फायरिंग भी की। गगन शादीशुदा था और केवल 10 दिन पहले ही पिता बना था। इस मामले की सूचना मिलने पर डीसीपी, क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गगन की आपराधिक पृष्ठभूमि थी और उसकी हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई है।

मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि इलाके के निवासी पीड़ित गगन आही की दाहिनी कनपटी पर गोली लगी थी। आही को तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गगन आही पर कथित रूप से गोली चलाई थी।

उसने बताया कि दोनों आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकल को भी जब्त किया गया है। दूसरे हमलावर की तलाश जारी है।