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आधी रात ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहली दिल्ली, एक की मौत

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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घटना 27 दिसंबर आधी रात की बताई जा रही है। पुलिस को ताबड़ोतड़ गाली बारी की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 

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दिल्ली में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 27-28 जुलाई की दरमियानी रात करीब 12:41 पर पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसएचओ, एसीपी और डीसीपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जिनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक 28 साल के मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू को कई गोलियां लगी थीं और गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है।

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सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घायल की पहचान 27 साल के मोहम्मद फारुख के तौर पर हुई है। उसके बाएं हाथ में गोली लगी थी। AIIMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज के बाद शुरुआती इलीज देकर छुट्टी दे दी गई।

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इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की जहां से 10 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सीसीचीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ तकनीकी निगरानी और अन्य पहलुओं से जांच कर रही है। संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की जा रही है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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