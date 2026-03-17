रील बनाने के चक्कर में खुद को मार ली गोली; दिल्ली में खौफनाक कांड
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 इलाके में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक 28 साल के की जान चली गई। मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था।
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 इलाके में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक 28 साल के की जान चली गई। मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। घटना सोमवार को दल्लूपुरा गांव में हुई, जब पवन अपने चचेरे भाई हिमांशु की लाइसेंसी पिस्तौल के साथ वीडियो शूट कर रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पवन पिस्तौल में मैगजीन डालते और उसे लोड करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी दौरान पिस्तौल से गोली चल गई और सीधे उसके सीने में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।
घटना के समय पवन का चचेरा भाई हिमांशु कैमरा संभाल रहा था और वही उस हथियार का मालिक भी था। वीडियो में हिमांशु को पवन को पिस्तौल सावधानी से संभालने की सलाह देते और गोली न चलाने की चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है। हालांकि, वीडियो रील के उत्साह में पवन ने पिस्तौल को अपने सीने पर रखा और कैमरे की ओर देखते हुए ट्रिगर दबा दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में पवन को वसुंधरा एनक्लेव के धर्मशिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शुरुआती जांच में यह मामला खुद की लापरवाही से चली गोली का लग रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मोबाइल फोन जब्त
अशोक नगर थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक और क्राइम टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस ने हिमांशु की लाइसेंसी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और वह मोबाइल फोन जब्त कर लिया है जिससे रील बनाई जा रही थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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