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रील बनाने के चक्कर में खुद को मार ली गोली; दिल्ली में खौफनाक कांड

Mar 17, 2026 06:35 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 इलाके में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक 28 साल के की जान चली गई। मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था।

रील बनाने के चक्कर में खुद को मार ली गोली; दिल्ली में खौफनाक कांड

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 इलाके में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक 28 साल के की जान चली गई। मृतक की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। घटना सोमवार को दल्लूपुरा गांव में हुई, जब पवन अपने चचेरे भाई हिमांशु की लाइसेंसी पिस्तौल के साथ वीडियो शूट कर रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पवन पिस्तौल में मैगजीन डालते और उसे लोड करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी दौरान पिस्तौल से गोली चल गई और सीधे उसके सीने में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा।

घटना के समय पवन का चचेरा भाई हिमांशु कैमरा संभाल रहा था और वही उस हथियार का मालिक भी था। वीडियो में हिमांशु को पवन को पिस्तौल सावधानी से संभालने की सलाह देते और गोली न चलाने की चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है। हालांकि, वीडियो रील के उत्साह में पवन ने पिस्तौल को अपने सीने पर रखा और कैमरे की ओर देखते हुए ट्रिगर दबा दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में पवन को वसुंधरा एनक्लेव के धर्मशिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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शुरुआती जांच में यह मामला खुद की लापरवाही से चली गोली का लग रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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मोबाइल फोन जब्त

अशोक नगर थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक और क्राइम टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस ने हिमांशु की लाइसेंसी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और वह मोबाइल फोन जब्त कर लिया है जिससे रील बनाई जा रही थी।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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