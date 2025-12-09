बदला लेने के लिए भेजे बम की धमकी वाले ईमेल, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
दिल्ली पुलिस ने बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने कई राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारियों को लगातार धमकी भरे ईमेल भेजे थे।
दिल्ली पुलिस ने बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारियों को धमकी भरे ईमेल भेजे थे। ईमेल दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान के पुलिस कमिश्नर के आधिकारिक ईमेल आईडी और पुलिस कंट्रोल रूम यूनिट को भेजे दए थे। इनमें एयरपोर्ट और बड़े शॉपिंग मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।
ईमेल भेजने वाले ने दिल्ली की एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करने वाले मोहित नाम के शख्स का मोबाइल नंबर जानबूझकर उसमे दिया ताकि यह लगे कि धमकी मोहित ने भेजी है। हालांकि, ईमेल्स में कोई फिरौती की मांग नहीं की गई थी
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर यूनिट के अधिकारियों ने इन ईमेल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये फर्जी आईडी से भेजे गए थे जो केवल बम की धमकी भेजने के लिए बनाए गए थे। इसके बाच पुलिस ने जांच तेज की और जल्दी आरोपी को ढूंढ निकाला। आरोपी की पहचान अभयक्षी के तौर पर हुई है। जांच में पता चला है कि उसने बदला लेने के मकसद से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया।
महिला को लेकर विवाद
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का एक महिला को लेकर मोहित के साथ विवाद था। आरोपी मोहित को चेतावनी भी दी थी लेकिन मोहित ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मोहित को फंसाने के लिए पूरा खेल रचा। दबाव बढ़ाने के लिए, आरोपी ने बम की धमकी देने के साथ-साथ स्विगी और अन्य ऐप्स से भी मोहित के खिलाफ फर्जी शिकायतें दर्ज कराने की कोशिशें की।