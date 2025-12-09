Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Man send Hoax Bomb Threats To Top Cops To Take revenge arrested
बदला लेने के लिए भेजे बम की धमकी वाले ईमेल, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

बदला लेने के लिए भेजे बम की धमकी वाले ईमेल, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने कई राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारियों को लगातार धमकी भरे ईमेल भेजे थे।

Dec 09, 2025 10:12 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

दिल्ली पुलिस ने बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारियों को धमकी भरे ईमेल भेजे थे। ईमेल दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान के पुलिस कमिश्नर के आधिकारिक ईमेल आईडी और पुलिस कंट्रोल रूम यूनिट को भेजे दए थे। इनमें एयरपोर्ट और बड़े शॉपिंग मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईमेल भेजने वाले ने दिल्ली की एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करने वाले मोहित नाम के शख्स का मोबाइल नंबर जानबूझकर उसमे दिया ताकि यह लगे कि धमकी मोहित ने भेजी है। हालांकि, ईमेल्स में कोई फिरौती की मांग नहीं की गई थी

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर यूनिट के अधिकारियों ने इन ईमेल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये फर्जी आईडी से भेजे गए थे जो केवल बम की धमकी भेजने के लिए बनाए गए थे। इसके बाच पुलिस ने जांच तेज की और जल्दी आरोपी को ढूंढ निकाला। आरोपी की पहचान अभयक्षी के तौर पर हुई है। जांच में पता चला है कि उसने बदला लेने के मकसद से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया।

महिला को लेकर विवाद

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का एक महिला को लेकर मोहित के साथ विवाद था। आरोपी मोहित को चेतावनी भी दी थी लेकिन मोहित ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मोहित को फंसाने के लिए पूरा खेल रचा। दबाव बढ़ाने के लिए, आरोपी ने बम की धमकी देने के साथ-साथ स्विगी और अन्य ऐप्स से भी मोहित के खिलाफ फर्जी शिकायतें दर्ज कराने की कोशिशें की।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।