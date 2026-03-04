दिल्ली में अचानक कार का दरवाजा खुलने से बड़ा हादसा, बस ने स्कूटी सवार को कुचला
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 30 साल के शख्स की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान उत्तम नगर निवासी दक्ष के रूप में हुई है, जो अपने एक रिश्तेदार को मेट्रो स्टेशन छोड़कर घर वापस लौट रहा था।
दुर्घटना सुबह करीब साढ़े 8 बजे उस समय हुई जब सड़क किनारे खड़ी एक टोयोटा इटियोस कार के यात्री ने अचानक दाहिनी ओर का दरवाजा खोल दिया। पीछे से आ रहे दक्ष का स्कूटर खुले हुए दरवाजे से टकरा गया, जिससे वह संतुलन खोकर सड़क पर गिर पड़ा और तभी पीछे से आ रही एक डीटीसी बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
तबीयत खराब होने की वजह से खोला था दरवाजा
द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि कार ड्राइवर के अनुसार, एक यात्री की तबीयत खराब होने के कारण कार को सड़क के बाईं ओर रोका गया था। जैसे ही यात्री ने पीछे का दरवाजा खोला, स्कूटर सवार को ब्रेक लगाने का पर्याप्त समय नहीं मिला और वह हादसे का शिकार हो गया। यह बस रूट नंबर 887 पर घुम्मनहेड़ा गांव से तिलक नगर की ओर जा रही थी। अंकित सिंह ने बताया कि सुबह 8:40 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को दुर्घटना की सूचना मिली। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना में तीन वाहन शामिल थे। एक बस, एक टोयोटा एटिओस कार और एक स्कूटर।
पुलिस ने ब उत्तम नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें