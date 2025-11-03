पुलवामा आतंकी हमले का नाम लेकर शख्स से ऐठ लिए 10 लाख, दिल्ली में गजब का फ्रॉड

संक्षेप: दिल्ली के एक 32 साल के एक शख्स के साथ 10 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) का प्रमुख बताकर उस पर पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था।

दिल्ली के एक 32 साल के एक शख्स के साथ 10 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) का प्रमुख बताकर उस पर पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था। करोल बाग निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 13 अगस्त को उसे कई अज्ञात नंबरों से कॉल आए और कॉल करने वालों ने उस पर 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया।

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने दावा किया कि पीड़ित के नाम से कश्मीर में खोले गए एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये जमा किए गए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पीड़ित को मोबाइल नंबर पर तीन अलग-अलग नंबरों से फोन आए, जिनमें कॉल करने वालों ने उस पर कश्मीर में हुए पुलवामा हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और कहा कि कश्मीर में मेरे नाम से खोले गए एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये जमा किए गए हैं।

एफआईआर में कहा गया है कि कॉल करने वालों ने पीड़ित को यह कहते हुए मामले को गुप्त रखने की चेतावनी दी कि यह अकाउंट उसकी आईडी से जुड़ा है और इसमें 'प्रभावशाली लोग' शामिल हैं। इसके बाद कॉल करने वालों ने उसे अपना कैमरा चालू करने, अपना कमरा बंद करने और अपने परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं बताने के लिए कहा। एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने उससे पूछताछ की, उसके बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा ती और उसे एक अन्य व्यक्ति से जोड़ा जिसने खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) का प्रमुख बताया।

आरोपी ने उसे जांच में शामिल होने के लिए लखनऊ ऑफिस आने का निर्देश दिया, लेकिन पीड़ित ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित को कथित तौर पर "फंड कानूनीकरण" (fund legalisation) के लिए एक खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमोदित है।

एफआईआर के अनुसार, धमकियों से घबराकर, पीड़ित ने अपने बैंक अकाउंट से RTGS के माध्यम से 8.9 लाख रुपये और ऑनलाइन भुगतान एप्लिकेशन के माध्यम से एक UPI आईडी पर 77,000 रुपये अतिरिक्त ट्रांसफर कर दिए।