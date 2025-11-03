Hindustan Hindi News
पुलवामा आतंकी हमले का नाम लेकर शख्स से ऐठ लिए 10 लाख, दिल्ली में गजब का फ्रॉड

संक्षेप: दिल्ली के एक 32 साल के एक शख्स के साथ 10 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) का प्रमुख बताकर उस पर पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था।

Mon, 3 Nov 2025 05:23 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के एक 32 साल के एक शख्स के साथ 10 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) का प्रमुख बताकर उस पर पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था। करोल बाग निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 13 अगस्त को उसे कई अज्ञात नंबरों से कॉल आए और कॉल करने वालों ने उस पर 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया।

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने दावा किया कि पीड़ित के नाम से कश्मीर में खोले गए एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये जमा किए गए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पीड़ित को मोबाइल नंबर पर तीन अलग-अलग नंबरों से फोन आए, जिनमें कॉल करने वालों ने उस पर कश्मीर में हुए पुलवामा हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और कहा कि कश्मीर में मेरे नाम से खोले गए एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये जमा किए गए हैं।

एफआईआर में कहा गया है कि कॉल करने वालों ने पीड़ित को यह कहते हुए मामले को गुप्त रखने की चेतावनी दी कि यह अकाउंट उसकी आईडी से जुड़ा है और इसमें 'प्रभावशाली लोग' शामिल हैं। इसके बाद कॉल करने वालों ने उसे अपना कैमरा चालू करने, अपना कमरा बंद करने और अपने परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं बताने के लिए कहा। एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने उससे पूछताछ की, उसके बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा ती और उसे एक अन्य व्यक्ति से जोड़ा जिसने खुद को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) का प्रमुख बताया।

आरोपी ने उसे जांच में शामिल होने के लिए लखनऊ ऑफिस आने का निर्देश दिया, लेकिन पीड़ित ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित को कथित तौर पर "फंड कानूनीकरण" (fund legalisation) के लिए एक खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमोदित है।

एफआईआर के अनुसार, धमकियों से घबराकर, पीड़ित ने अपने बैंक अकाउंट से RTGS के माध्यम से 8.9 लाख रुपये और ऑनलाइन भुगतान एप्लिकेशन के माध्यम से एक UPI आईडी पर 77,000 रुपये अतिरिक्त ट्रांसफर कर दिए।

बाद में, आरोपी ने उसे एक जाली जमानत याचिका भेजी, जिसमें उसकी रिहाई के लिए 4 लाख रुपये और मांगे गए। पुलिस ने बताया कि जब उसने और भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो कॉल करने वालों ने अपने फोन काट दिए और स्विच ऑफ कर दिए।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
