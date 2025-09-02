delhi man killed her wife and later attempts to suicide after quarrel on using social media police started enquiry सोशल मीडिया से था परेशान, बीवी की हत्या कर खुद की जान लेने लगा, पुलिस ने बचाया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi man killed her wife and later attempts to suicide after quarrel on using social media police started enquiry

सोशल मीडिया से था परेशान, बीवी की हत्या कर खुद की जान लेने लगा, पुलिस ने बचाया

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को उन दोनों के बीच बहस काफ़ी बढ़ गई, जिसके बाद अमन ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद, उसने फांसी लगाकर और जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईTue, 2 Sep 2025 03:45 PM
share Share
Follow Us on
सोशल मीडिया से था परेशान, बीवी की हत्या कर खुद की जान लेने लगा, पुलिस ने बचाया

दिल्ली के नजफगढ़ में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से परेशान पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बीवी की हत्या के बाद उसन खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। सोशल मीडिया के चलते दोनों के बीच लगातार झगड़े होते थे। पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने पति अमन (35), जो एक ई-रिक्शा चालक है और अपने दो बेटों के साथ पुरानी रोशनपुरा में एक किराए के मकान में रहती थी। एक अधिकारी ने बताया, "ये दंपति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले थे।"

मंगलवार को, सुबह करीब 4.23 बजे नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में हत्या की जानकारी देने के लिए एक पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर भेजी गई, जहां महिला मृत पाई गई। अधिकारी ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चला है कि अमन को अपनी पत्नी के रील्स बनाने और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने पर ऐतराज था। वह खुद को एक सोशल मीडिया आर्टिस्ट बताती थी, जिसके करीब 6,000 फॉलोअर्स थे।" अधिकारी ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को उन दोनों के बीच बहस काफ़ी बढ़ गई, जिसके बाद अमन ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद, उसने फांसी लगाकर और जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया और तुरंत आरटीआरएम अस्पताल ले गई। वहां हिरासत में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज़ किए जा रहे हैं। इस बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। अधिकारी ने आगे बताया कि हत्या सहित कानून की उचित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है, और आगे की जांच जारी है।