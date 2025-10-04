delhi man kidnaps 3 year old child marriage refusal surat शादी से इनकार पर भड़का सनकी आशिक, दिल्ली से 3 साल के बच्चे को अगवा कर सूरत भागा, Ncr Hindi News - Hindustan
शादी से इनकार पर भड़का सनकी आशिक, दिल्ली से 3 साल के बच्चे को अगवा कर सूरत भागा

दिल्ली के कृष्णा नगर में, एक शख्स ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर बदला लेने के लिए एक महिला के तीन वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया और उसे लेकर सूरत भाग गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जीआरपी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 05:53 AM
दिल्ली के शाहदरा जिले के कृष्णा नगर इलाके में महिला द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक शख्स ने उसके तीन वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया। इसके बाद वह बच्चे के साथ सूरत भाग गया।

इस बीच दिल्ली पुलिस को आरोपी की लोकेशन सूरत में मिली, तो जीआरपी की मदद से उसे धरदबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्चे को सुरक्षित बचाकर उसकी मां को सौंप दिया है। आरोपी की पहचान बिहार के आरा निवासी सुधीर ठाकुर के तौर पर हुई है।

पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि एक महिला ने 15 सितंबर को अपने बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 14 सितंबर को उसका पड़ोसी सुधीर उसके तीन वर्षीय बेटे को इलाज के बहाने साथ लेकर कहीं चला गया है। आरोपी युवक पीड़िता की ही इमारत में किराए पर रहता था और करीब दो महीने पहले ही उसके संपर्क में आया था। एक माह पूर्व उसने पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे ठुकरा देने पर उसने बदला लेने के लिए उसके बच्चे का अपहरण कर लिया। इसके बाद बच्चे को लेकर सूरत भाग गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

महिला ने वीडियो कॉल के दौरान आरोपी को खोजा

पुलिस ने जांच के दौरान 30 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। इसके बाद बिहार के आरा स्थित उसके गांव में छापेमारी की गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को वीडियो कॉल कर बात की, तो उसके सूरत रेलवे स्टेशन पर होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने सूरत जीआरपी से संपर्क कर आरोपी सुधीर को धरदबोचा। उसके पास से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आरोपी की पहचान आरा, बिहार निवासी सुधीर ठाकुर के तौर पर हुई है।