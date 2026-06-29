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दिल्ली में शख्स ने DND फ्लाइओवर से लगा दी छलांग, जांच में जुटी पुलिस

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते डीएनडी फ्लाइओवर से यमुना नदी छलांग लगा दी। उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है।

दिल्ली में शख्स ने DND फ्लाइओवर से लगा दी छलांग, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रविवार देर रात डीएनडी फ्लाईओवर से पारिवारिक तनाव के चलते एक युवक ने आत्महत्या के लिए यमुना नदी में छलांग लगी दी। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस, एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और बोट क्लब की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सोमवार देर शाम को खबर लिखे जाने तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लापता युवक 30 वर्षीय अंकित शर्मा उर्फ आशु अपने परिवार के साथ प्रीत विहार इलाके में रहता है। रविवार देर रात वह अपनी स्कूटी से घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान रविवार देर रात 1.35 बजे वह डीएनडी फ्लाईओवर पर पहुंचा और एक जगह पर स्कूटी रोक का खड़ा हो गया। फ्लाईओवर पर खड़े रहने के दौरान अपने परिजनों को मोबाइल फोन से मैसेज व अपनी लोकेशन भेजी और फिर यमुना में कूद गया। यह सारी वारदात डीएनडी फ्लाईओवर लगे सीसीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

स्कूटी पर पहुंचा और यमुना की ओर चला गया

फुटेज के अनुसार अंकित अपनी स्कूटी से फ्लाईओवर पर पहुंचा और कुछ देर वहां रुकने के बाद यमुना की ओर चला गया। इसके बाद वह कैमरे में दिखाई नहीं देता। उधर, मैसेज और लाेकेशन देखने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने करीब 2:26 बजे पुलिस सूचना दी। जिसके बाद जामिया नगर थाना पुलिस और राहत-बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं।

तलाशी के दौरान फ्लाईओवर से युवक की स्कूटी, दो मोबाइल फोन, चप्पल और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके बाद यमुना में व्यापक स्तर पर सर्च अभियान शुरू किया गया। सोमवार को एनडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन को और तेज करने के लिए बचाव कार्य में लगे 35 जवानों की संख्या को बढ़ाकर 70 कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और अन्य बचाव दल भी लगातार नदी में तलाश कर रहे हैं, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं चल सका था।

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पारिवारिक तनाव के चलते उठाया कदम

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि अंकित का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और इस संबंध में अदालत में भी मामले लंबित हैं। आशंका है कि पारिवारिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, बरामद सामान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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सीसीटीवी में कैद हुई घटना, वीडियो वायरल

डीएनडी फ्लाईओवर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में अंकित अपनी स्कूटी से फ्लाईओवर पर आता है और कुछ देर रेलिंग के पास खड़ा दिखाई देता है। इस दौरान कई वाहन वहां से गुजरते रहते हैं। कुछ देर बाद वह कैमरे से ओझल हो जाता है। हालांकि रात का अंधेरा होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि उसने नदी में छलांग लगाई या नहीं। इसी वजह से पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है।

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लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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