दिल्ली के शख्स को सेक्स के बाद लगा HIV का डर तो AI से पूछ खाई दवा, दूसरी मुसीबत हो गई

संक्षेप: क्या आप भी इंटरनेट पर सर्च करके या एआई से पूछकर दवा ले रहे हैं, यदि ऐसा हो तो सावधान हो जाइए। दिल्ली में एक शख्स ने एचआईवी से बचने के लिए एआई की सलाह पर दवा ली और अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है।

क्या आप भी इंटरनेट पर सर्च करके या एआई से पूछकर दवा ले रहे हैं, यदि ऐसा हो तो सावधान हो जाइए। दिल्ली में एक शख्स ने एचआईवी से बचने के लिए एआई की सलाह पर दवा ली और अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। 45 साल के इस शख्स को 'स्टीवन्स जोन्स सिंड्रोम' हो गया है जो दुर्लभ है पर जान को खतरे में डालने वाला रिएक्शन है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बताया जाता है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद उसे एचआईवी का डर लग रहा था। संभावित एचआईवी संक्रमित शख्स से शारीरिक संपर्क या इस्तेमाल किए जा चुके निडिल के चुभने पर इस तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाता है। संपर्क में आने के 72 घंटे के भीतर इनका इस्तेमाल शुरू किया जाता है और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद रोका जाता है।

28 दिन तक लेता रहा दवा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती शख्स का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित ने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया, बल्कि उसने एआई से सलाह लेकर 28 दिन का फुल कोर्स कर लिया। 7 दिन दवा लेने के बाद उसे चकत्ते हुए लेकिन दवा लेना जारी रखा। इसके बाद आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों में दिक्कतों के बाद कई अस्पतालों में गया। बाद में उसे आएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया।