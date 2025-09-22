delhi man dies durimg sewer cleaning nhrc issues notice to delhi government and mcd know full details सीवर सफाई में गई थी मजदूर की जान, NHRC ने दिल्ली सरकार और MCD को थमाया नोटिस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi man dies durimg sewer cleaning nhrc issues notice to delhi government and mcd know full details

सीवर सफाई में गई थी मजदूर की जान, NHRC ने दिल्ली सरकार और MCD को थमाया नोटिस

आयोग (NHRC) ने पाया कि अगर मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला खड़ा करती है। इसलिए, उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 22 Sep 2025 05:52 PM
share Share
Follow Us on
सीवर सफाई में गई थी मजदूर की जान, NHRC ने दिल्ली सरकार और MCD को थमाया नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को कहा कि उसने दिल्ली सरकार, नगर आयुक्त और शहर के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इस महीने की शुरुआत में अशोक विहार में सीवर की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत और तीन अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगने के लिए भेजा गया है।

आयोग ने एक बयान में टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और एनएचआरसी की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह के बावजूद, ऐसी दुखद घटनाएं बार-बार हो रही हैं। आयोग ने कहा कि उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया था कि 16 सितंबर को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सीवर की सफाई करते समय एक मजदूर की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बयान में कहा गया है कि कथित तौर पर, उनके सहकर्मियों ने बताया कि उन्हें सफाई के काम में लगाने वाली निजी निर्माण कंपनी की ओर से कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया गया था।

आयोग (NHRC) ने पाया कि अगर मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला खड़ा करती है। इसलिए, उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में जांच की स्थिति और घायल मज़दूरों के स्वास्थ्य की जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, मृतक के परिवार और घायल मजदूरों को दिए गए मुआवजे (compensation) का विवरण भी मांगा गया है। 18 सितंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 16 सितंबर की देर रात इस घटना के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल मिली थी। पुलिस ने तुरंत चारों पीड़ितों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनमें से एक को 'मृत घोषित' कर दिया, जबकि अन्य तीन को गंभीर हालत में आईसीयू (ICU) में भर्ती किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिलहाल कंपनी के मैनेजर से पूछताछ की जा रही है।