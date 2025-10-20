कोर्ट से बचने के लिए बनवाया झूठा डेथ सर्टिफिकेट, अब MCD ने बैठा दी जांच, डिटेल

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने बताया कि विमल नाम का शख्स आदतन अपराधी है और उसे पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पकड़ा गया था। विमल को बवाना पुलिस स्टेशन में चोरी,सेंधमारी और अवैध हथियार रखने के कई मामलों में पुलिस तलाश रही थी।

दिल्ली के एक शख्स ने कोर्ट के वारंट से बचाने के लिए खुद को सरकारी कागजों पर मृत घोषित कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करप लिया है और अह एमसीडी भी इस शख्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यह जांच यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि मृत्यु प्रमाण पत्र असली और आधिकारिक रूप से मुहरबंद कैसे पाया गया और यह कैसे जारी हुआ। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक निकाय (MCD) अब प्रक्रियात्मक कमियों की पहचान करने और इस तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय सुझाने के लिए एक समिति बना रहा है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि विमल नाम का शख्स आदतन अपराधी है और उसे पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पकड़ा गया था। विमल को बवाना पुलिस स्टेशन में चोरी,सेंधमारी और अवैध हथियार रखने के कई मामलों में पुलिस तलाश रही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह पक्का किया कि आरोपी की ओर से इस्तेमाल किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र असली था। इस पर MCD की सही मोहरें और निशान लगे हुए थे।

यह सर्टिफिकेट 2021 में जारी हुआ था,हालांकि इसकी सही तारीख साफ नहीं है। इसमें मौत की तारीख 24 अगस्त 2021 दर्ज है। पुलिस ने कहा कि उन्हें पिछले साल इस दस्तावेज में गड़बड़ी दिखी थी और वे तभी से इस आरोपी पर नजर रखे हुए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि उन्होंने इस मामले के संबंध में MCD अधिकारियों और बाहरी दिल्ली के एक पूर्व MCD पार्षद को पत्र लिखा है।

नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ MCD अधिकारी ने बताया कि यह मामला नरेला जोन से जुड़ा है,जहां के उप स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा,"हम एक समिति बना रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि यह प्रमाण पत्र कैसे बना और इस लापरवाही को दूर करने के लिए और कौन से जांच और संतुलन जोड़े जा सकते हैं।" अधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसे मामले "बहुत दुर्लभ" होते हैं।