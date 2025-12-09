Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi man bludgeoned to death with stone over monetary dispute accused arrested
लेन-देन के विवाद में पत्थर से कूचकर मार डाला, दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात

दिल्ली में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। पैसों के लेन-देन के विवाद में एक आदमी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और 100 से ज्यादा कॉल डिटेल की जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपी क गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 09, 2025 02:21 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पैसों के लेन-देन के विवाद में 45 साल के एक आदमी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान 32साल के कलीम के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह पेपर मार्केट इलाके से सटे एक कूड़ाघर के पास एक आदमी का शव मिला। उसके चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद एक क्राइम टीम को निरीक्षण के लिए बुलाया गया। बाद में मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी निवासी 45 साल के दलीप के रूप में हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जाच की और पीड़ित, उसके साथियों और रिश्तेदारों के 100 से ज्यादा कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। पुलिस ने बताया कि दिलीप के संपर्कों में से जुड़े एक संदिग्ध मोबाइल नंबर से जांचकर्ताओं को खोड़ा कॉलोनी निवासी कलीम का पता चला।

उन्होंने बताया कि तकनीकी जानकारी से पता चला है कि घटना के बाद कलीम गुरुग्राम के बादशाहपुर और दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के बीच घूमता रहा। लगातार निगरानी के बाद कलीम को जामा मस्जिद इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर कर्ज चुकाने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद दलीप की हत्या करने की बात कबूल की। ​​उसने पुलिस को जानलेवा हमले में इस्तेमाल किए गए पत्थर की बरामदगी भी करवाई।

पुलिस ने बताया कि कलीम लोहे की वेल्डिंग का काम करता है। उसके और दिलीप के बीच लेन-देन का विवाद ही हत्या का कारण था। घटनाक्रम का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
