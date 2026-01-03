दिल्ली में चोरी के शक में शख्स की पीट-पीटकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली के हौज खास स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में गुरुवार देर रात चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव को इमारत की दीवार के पास फेंक दिया गया।

दिल्ली के हौज खास स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में गुरुवार देर रात चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक के शव को इमारत की दीवार के पास फेंक दिया गया। शुक्रवार सुबह राहगीरों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। हौजखास थाना पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों विक्रम, जीतू, शिवम कुमार और फूल चंद शामिल है। पकड़े गए सभी आरोपी निर्माणाधीन इमारत में ही मजदूर हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि घटना के समय सभी लोग निर्माणाधीन इमारत में सो रहे थे। गुरुवार रात करीब 2.30 बजे खटपट की आवाज से उनकी आंखें खुली तो देखा एक युवक इमारत में चोरी कर रहा है। पकड़ने के बाद मारपीट के दौरान युवक बेहोश हो गया।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि 25 वर्षीय गुरमीत सिंह अपने परिवार के साथ एंड्रयूज गंज इलाके में रहता था। गुरमीत साफ-सफाई का काम करता था। उसके परिवार में उसकी मां और तीन भाई हैं। पिता का पहले ही निधन हो चुका है। हालांकि गुरमीत का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर विभिन्न थानों में सात केस दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि डी-20 साउथ एक्सटेंशन स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार के पास एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव पर गंभीर चोटों के निशान पाए। पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में मृतक की पहचान गुरमीत सिंह उर्फ प्रिंस के रूप में हुई। इसके बाद क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस अधिकारी के अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए हौज खास थाना पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।