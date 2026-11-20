लॉरेंस बिश्नोई के भाई के नाम पर फोन और 60 लाख की रंगदारी; दिल्ली में बड़ा कांड
मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच के बाद पुलिस ने उस रैपिडो ड्राइवर को पकड़ लिया जिसके हाथों 10 रुपए का नोट भेजा गया था।
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दिल्ली के जनकपुरी इलाके का बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान आशु मौर्य के रूप में हुई है। जानकारी के मुकाबिक आशु ने जिसे धमकी दी, आशु के पिता, उन्हीं के घर ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। आशु ने रैपिडो राइडर से 10 रुपये का आधा नोट घर भेजकर व्हाट्सएप पर धमकी दी थी। जनकपुरी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से चार मोबाइल, टैबलेट, बाइक और बचा आधा नोट बरामद किया है।
मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच के बाद पुलिस ने उस रैपिडो ड्राइवर को पकड़ लिया जिसके हाथों 10 रुपए का नोट भेजा गया था। उसकी पहचान 22 साल के पंकज गौतम के तौर पर हुई है। वे दिल्ली के नांगलोई का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान, पंकज गौतम ने बताया कि उसे मानेसर, गुरुग्राम से एक रैपिडो राइड बुक करने की रिक्वेस्ट मिली थी। यह बुकिंग उसी संदिग्ध मोबाइल नंबर से की गई थी, और काम पीड़ित के घर पर एक लिफाफा पहुंचाने का था।
आगे की जांच में उस संदिग्ध मोबाइल फोन से जुड़ा एक और नंबर सामने आया। जांच करने पर पता चला कि यह नंबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी 27 साल के आशु मौर्य के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस तकनीकी जानकारी के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, टीम ने आरोपी आशु मौर्य को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ और काम करने का तरीका
लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपी आशु मौर्य ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी। अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने पीड़ित से 60 लाख रुपये ऐंठने की योजना बनाई थी। उसने यह भी बताया कि उसके पिता पिछले 27 सालों से पीड़ित के यहां ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। इस लंबे जुड़ाव की वजह से, आरोपी पीड़ित के परिवार को अच्छी तरह जानता था। उसने उनके परिवार को डराने-धमकाने के लिए खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई, अनमोल बिश्नोई के रूप में पेश करने की योजना बनाई। उसे लगा कि एक खतरनाक गैंगस्टर का नाम इस्तेमाल करने से परिवार डर जाएगा और मांगी गई रकम देने के लिए मजबूर हो जाएगा।
अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, उसने 10 रुपए के एक नोट को लैमिनेट किया, उसे दो हिस्सों में काटा और एक हिस्सा लिफाफे के अंदर रख दिया। इसके बाद, उसने मानेसर, गुरुग्राम से एक रैपिडो राइड बुक करके वह लिफाफा पीड़ित के घर भिजवा दिया।
इसके बाद, उसने पीड़ित की पत्नी के मोबाइल नंबर पर खुद को अनमोल बिश्नोई बताते हुए धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेज भेजे और जबरन वसूली के तौर पर 60 लाख रुपये की मांग की। उसने आगे बताया कि उसका मकसद पीड़ित और उनके परिवार के मन में डर पैदा करना था, ताकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उन्हें डरा-धमकाकर पैसे वसूले जा सकें।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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