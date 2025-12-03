IAS बनकर ठगने आया था, दिल्ली के आदमी ने ChatGPT से ऐसा जाल बिछाया कि स्कैमर मांगने लगा माफी

संक्षेप: उसने ChatGPT की मदद से साइबर फ्रॉड कर रहे शख्स की लोकेशन और फोटो निकाली और फिर पैसे मांग रहे ठग को ही भेज दी। फिर, होना क्या है? बेचारे ठग के तो लेने के देन पड़ गए। सॉरी...सॉरी... अब नहीं होगा टाइप की विनती करके मामले को सुलझाने में जुट गया।

क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि ChatGPT के इस्तेमाल से साइबर ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। है न एकदम कूल बात! दिल्ली के एक शख्स ने ऐसा ही किया। उसने ChatGPT की मदद से साइबर फ्रॉड कर रहे शख्स की लोकेशन और फोटो निकाली और फिर पैसे मांग रहे ठग को ही भेज दी। फिर, होना क्या है? बेचारे ठग के तो लेने के देन पड़ गए। सॉरी...सॉरी... अब नहीं होगा टाइप की विनती करके मामले को सुलझाने में जुट गया।

सीनियर IAS बनकर ऐसे फंसाने का था प्लान ठगी के शिकार होने से बचने का ये अनोखा मामला Reddit पर शेयर किया गया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट के मुताबिक, व्यक्ति के फेसबुक पर उसके कॉलेज के एक सीनियर IAS अफसर के नाम से मेसेज आता है- मेरा एक दोस्त CRPF ऑफिसर है, जिसका ट्रांसफर हो रहा है। तो वह अपना महँगा सामान और फर्नीचर डिस्कांउट पर बेच रहा है। आदमी को पहले ही शक हो गया, उसने तुरंत अपने सीनियर से फोन पर कंफर्म किया और फिर उसके जाल में जानबूझकर फंसने का नाटक करने लगा, ताकि उसे सबक सिखा सके और पर्दाफाश कर सके।

ChatGPT की मदद से उल्टा साइबर ठग को ही फसा लिया स्कैमर ने पेमेंट करने के लिए QR कोड भेजा, तो दिल्ली के आदमी ने टेक्निकल दिक्कत का बहाना बनाकर टाल दिया। इस बीच उसने ChatGPT की मदद से एक खास तरह का वेबपेज बनाया। ये वेबपेज यूज़र की GPS लोकेशन कैप्चर करने और उनके डिवाइस के फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल करके तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दिल्ली के आदमी ने उस पेज का लिंक साइबर अपराधी को भेजा और कहा- इसमें QR कोड अपलोड कर दे, ताकि पेमेंट करने में आसानी हो।