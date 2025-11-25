संगीत सुनाते हुए मरीजों की सर्जरी का अनूठा प्रयोग; रिजल्ट देख डॉक्टर भी भौंचक

संक्षेप: मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) और उससे जुड़े लोकनायक अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान मरीज को हेडफोन लगाकर बांसुरी, पियानो इत्यादि की धीमी मधुर संगीत सुनने का अनूठा प्रयोग किया। रिजल्ट जानकार चौंक जाएंगे।

दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) और उससे जुड़े लोकनायक अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान मरीज को धीमी आवाज में मधुर संगीत सुनने का अनूठा प्रयोग किया। रिजल्ट चौंकाने वाले रहे। डॉक्टरों ने पाया कि सर्जरी के दौरान मरीज को हेडफोन लगाकर बांसुरी, पियानो इत्यादि की धीमी मधुर संगीत सुनने से बेहोशी की दवाओं की डोज 15 फीसदी तक कम हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लैप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान मधुर संगीत सुनाने को लेकर किए गए अध्ययन में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) और उससे जुड़े लोकनायक अस्पताल के डॉक्टरों ने पाया कि इस अनूठे प्रयोग से सर्जरी के दौरान मरीज का तनाव कम रहता है।

एमएएमसी के एनेस्थीसिया विभाग की निदेशक प्रोफेसर निदेशक प्रोफेसर डॉ. सोनिया वधावन के दिशा निर्देशन में डॉ. तनवी गोयल ने मार्च 2023 से जनवरी 2024 के बीच यह शोध किया। मौजूदा समय में बतौर वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में एम्स में कार्यरत डॉ. तनवी ने बताया कि शोध के दौरान वह एमएएमसी में थीं।

गॉल ब्लैडर निकालने की सर्जरी के लिए मरीज को एनेस्थीसिया की दवा देकर पूरी तरह बेहोश करना होता है। अध्ययन में 18 से 65 वर्ष की उम्र के 56 मरीज शामिल कर एनेस्थीसिया में संगीत के प्रभाव को जानने के लिए एक क्लीनिकल ट्रायल किया गया। उन मरीजों को लैप्रोस्कॉपी के जरिये गॉल ब्लैडर निकालने की सर्जरी होनी थी। सर्जरी के पहले मरीजों को बांसुरी या पियानो में से किसी एक संगीत का चयन करने लिए कहा गया था।

ज्यादातर मरीजों ने बांसुरी की संगीत सुनने के लिए स्वीकृति दी थी। बांसुरी से राग यमन और राग किरवानी की संयुक्त संगीत की धुन रिकॉर्ड की गई थी। सर्जरी के दौरान उन मरीजों को कान में हेडफोन लगाकर 60 से 100 बीट्स की धीमी गति में संगीत सुनाई गई थी। एनेस्थीसिया की दवा देने के बाद भी भले ही चेतना नहीं रहती लेकिन सुनने को रास्ता थोड़ा सक्रिय रहता है। इसलिए 60 डेसीबल की आवाज में संगीत की धुन बजाई गई।

वैसे भी संगीत तनाव व चिंता को कम करने में मदद करती है। यही वजह है कि कई स्पेशियलिटी में इलाज में संगीत थेरेपी के रूप में इस्तेमाल होती है। यही सोचकर संगीत सुनते हुए सर्जरी व बगैर संगीत के सर्जरी (सामान्य) कराने वाले मरीजों पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

इसमें पाया गया कि संगीत वर्ग के मरीजों को बेहोशी के लिए प्रोपोफोल दवा की 6.7082 मिलीग्राम प्रति किलो प्रति घंटे डोज की जरूरत पड़ी। वहीं सामान्य वर्ग के मरीजों को बेहोशी की दवा की 7.8643 मिलीग्राम प्रति किलो प्रति घंटे डोज देनी पड़ी। इस तरह संगीत समूह के मरीजों को बेहोशी की दवा की 1.1561 मिलीग्राम प्रति किलो प्रति घंटे डोज की कम जरूरत पड़ी।

इस अध्ययन में लोकनायक अस्पताल व एमएएमसी में एनेस्थीसिया की वरिष्ठ विशेषज्ञ और म्यूजिक थेरेपिस्ट डॉ. फराह हुसैन ने भी अहम भूमिका निभाई। डॉक्टरों ने पाया कि इस अनूठे प्रयोग से ब्लड प्रेशर और हृदय गति भी ज्यादा नियंत्रित रहती है। इससे सर्जरी के बाद मरीज ज्यादा आसानी से होश में आ जाते हैं और परेशानी कम होती है।