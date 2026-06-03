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21 जलकर मरे, कइयों ने कूदकर जान बचाई; दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड का मंजर दिल दहला देगा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोग जिंदा जलकर मर गए। वहीं कइयों ने कूदकर जान बचाई। इस भयावह हादसे का मंजर सामने आया है।

21 जलकर मरे, कइयों ने कूदकर जान बचाई; दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड का मंजर दिल दहला देगा

Delhi Fire: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 8:48 बजे मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बी एंड बी इमारत में आग लगी थी। आग ने आसपास के क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। भयावह हादसे में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के वक्त का खौफनाक मंजर भी सामने आया है।

आग ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे रेस्तरां में लगी थी। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए कई स्थानीय लोग भी सामने आए। इमारत में भीषण अग्निकांड के बीच फंसे कई लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगाई।

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डीडीएमए अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए थे। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 7-8 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 13 लोग एम्स में भर्ती किए गए हैं। वहीं, मैक्स साकेत में 19 लोग लाए गए हैं। सभी अफ्रीकी नागरिक बताए जा रहे है।

आग लगने की क्या वजह

जितेंद्र कुमार ने बताया कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्तरां चल रहा था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। फिलहाल घायलों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है।

बचाव और तलाशी अभियान जारी है तथा सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्य में जुटी हैं।

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पीएम मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मालवीय नगर में आग की घटना में लोगों की मौत बेहद दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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