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सिलेंडर या AC, धमाके की आवाज भी; दिल्ली के होटल में आखिर आग लगी कैसे

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग ने 21 जिंदगियों को खत्म कर दिया। आग नीचे के मंजिल से फैली और ऊपर की ओर बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर फटने या एसी में आग लगने की वजह से यह घटना हुई।

सिलेंडर या AC, धमाके की आवाज भी; दिल्ली के होटल में आखिर आग लगी कैसे

दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके मालवीय नगर में बुधवार को भी सुबह की शुरुआत तो आम दिनों की तरह ही हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो कुछ यहां घटा उसका दर्द दर्जनों परिवारों के लोग जिंदगीभर नहीं भुला पाएंगे। सुबह करीब पौने 9 बजे होटल में भड़की आग ने 21 लोगों की जिंदगी छीन तो 20 अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए। कई की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

अनुमति से अधिक कमरे, एक ही रास्ता, बंद खिड़कियां और आग बुझाने के इंतजामों के बिना चल रहे होटल में आखिर वह पहली जिंगारी निकली कहां से जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। इसका सही जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा लेकिन शुरुआती तौर पर एसी, एलपीजी सिलेंडर फटने या तारों में शॉर्ट सर्किट होने की बात कही जा रही है।

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थ्योरी 1- किचन में सिलेंडर ब्लास्ट

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग नीचे के मंजिल में कहीं भड़की और ऊपर की ओर बढ़ती गई। सीढ़ी और मेन गेट लपटों में घिर जाने की वजह से लोग इस रास्ते बाहर भी नहीं निकल पाए। आशंका जताई जा रही है कि आग बेसमेंट में स्थित किचन में एलपीजी सिलेंडर फटने से लगी और लपटों ने तेजी से पूरे होटल को चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग की लपटों को देखने से पहले उन्हें धमाके की तेज आवाज सुनाई दी थी। इससे सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका मजबूत होती है।

थ्योरी 2- AC फटने की वजह से लगी आग

दूसरी आशंका यह भी जताई जा रही है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक एसी में सबसे पहले आग लगी। एसी फटने के बाद आग एक तरफ किचन की ओर बढ़ी और ऊपर की ओर भी लपटों का प्रसार हुआ। कहा जा रहा है कि एसी में आग के बाद किचन में रखे सिलेंडरों में भी धमाका हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार धमाकों की आवाज सुनी।

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थ्योरी-3 तारों के जाल में शॉर्ट सर्किट

होटल के बेहद करीब खंभों पर तारों का जाल था। कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की कि इन तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने भी यही दावा किया। उन्होंने कहा कि तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होटल आग की चपेट में आया। हालांकि, तीनों ही थ्योरी में सच क्या है या फिर इन सबसे अलग कुछ वजह है, यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं।

क्यों निकल नहीं पाए लोग

हादसे के दौरान धुएं के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका नहीं मिला। भीषण आग के चलते होटल का मुख्य निकास मार्ग बंद हो गया। इससे लोग वहां से नहीं निकल पाए और ऊपर की ओर भागे। छत की ओर जाने पर एक-दो लोग निकल पाए, तब तक आग के चलते वो दरवाजा जाम हो गया। इसके चलते अन्य लोग वहीं फंस गए। जान बचाने के लिए होटल के कमरों में मौजूद कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़कर नीचे छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए नीचे गद्दे बिछा दिए थे।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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