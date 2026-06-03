मालवीय नगर अग्निकांड में अपनों को तलाशतीं बेसब्र आंखें, लाशों की पहचान मुश्किल
दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल शवों की पहचान की जा रही है। अस्पतालों के प्रतीक्षालय में शोक संतप्त लोग अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं।
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 5 मंजिला 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' होटल में भीषण आग से 21 लोगों की मौत के बाद अब मृतकों की डेड बॉडीज की पहचान को लेकर प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। बताया जाता है कि मृतकों में कई विदेशी नागरिक हैं। इनमें खास तौर पर मध्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के निवासी शामिल हैं। अभी कई घायलों की हालत नाजुक है। ऐसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ने की भी आशंका है। वहीं पीड़ित परिजन बदहवास हालत में अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं।
प्रियजनों को तलाश में बेसब्र बदहवास आंखें
बताया जाता है कि हादसे के बाद निकाले गए लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि इनमें से 21 लोगों की मौत हो गई। इन 21 लोगों में से 3 डेड बॉडी एम्स में जबकि 18 के शव साकेत के मैक्स अस्पताल में रखे गए। जब लोगों को यह जानकारी मिली तो इन दो अस्पतालों में पीड़ितों के रिश्तेदारों और परिजनों का तांता लग गया। साकेत के मैक्स अस्पताल के प्रतीक्षालय में भी शोक संतप्त रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों की भारी भीड़ जमा हो गई। इनकी बेसब्र और बदहवास आंखें अपने प्रियजनों की तलाश करती नजर आईं।
बुरी तरह जलने के कारण नहीं हो पा रही पहचान
बताया जाता है कि अस्पतालों के प्रतीक्षालयों में पीड़ित परिजन और रिश्तेदार हादसे में जान गंवाने वालों की लिस्ट देख रहे थे। ये लोग बदहवास होकर फोन कर रहे थे और अधिकारियों से जानकारी मांग रहे थे। अग्निकांड में जान गंवाने वाले एक रिश्तेदार ने सिसकते हुए कहा कि फोटो से पहचान में कोई आ ही नहीं रहा है। सब लोग बेहद बुरी तरह से जले हुए हैं। एक अन्य पीड़ित नमित गोयल ने बताया कि उनके 6 रिश्तेदार आग की चपेट में आ गए थे। इनमें से 4 शवों की पहचान हो चुकी है जबकि दो पहचाने नहीं जा रहे।
हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय
- श्रुतिका बरनवाल
- तार्जनी अग्रवाल
- वर्या अग्रवाल @ पर्ल
- झवेरी अग्रवाल
- विवेक अग्रवाल
- अशोक अग्रवाल
- कमला अग्रवाल
- प्रेम लता अग्रवाल
- जीविशा अग्रवाल
जान गंवाने वाले विदेशियों में ये नाम
- रालैंड (महिला) - लीबिया
- शिपाम्बाचिल - मोजाम्बिक
- तुल्किनोव खपुमियम
(अन्य की पहचान की प्रक्रिया जारी है)
गुरुग्राम के एक ही परिवार के 6 ने गंवाई जान
नमित गोयल ने आगे बताया कि 4 शव मैक्स अस्पताल की मोर्चरी में हैं। दो लोगों के शव दूसरे अस्पताल में हैं। हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार के ये 6 लोग किसी एक सदस्य के इलाज के लिए गुरुग्राम से आए थे। ये लोग आग लगने के समय होटल में ही ठहरे थे। विवेक नाम के एक पीड़ित ने बताया कि वह 25 साल की दोस्त सुजीता को तलाश रहे हैं। डर है कि वह भी इस आग की चपेट में आ गई हैं। विवेक ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने पहचान के लिए उसे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाईं लेकिन उनमें सुजीता की पहचान नहीं हो पाई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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