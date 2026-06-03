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मालवीय नगर अग्निकांड में अपनों को तलाशतीं बेसब्र आंखें, लाशों की पहचान मुश्किल

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल शवों की पहचान की जा रही है। अस्पतालों के प्रतीक्षालय में शोक संतप्त लोग अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं।

मालवीय नगर अग्निकांड में अपनों को तलाशतीं बेसब्र आंखें, लाशों की पहचान मुश्किल

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 5 मंजिला 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' होटल में भीषण आग से 21 लोगों की मौत के बाद अब मृतकों की डेड बॉडीज की पहचान को लेकर प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। बताया जाता है कि मृतकों में कई विदेशी नागरिक हैं। इनमें खास तौर पर मध्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के निवासी शामिल हैं। अभी कई घायलों की हालत नाजुक है। ऐसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ने की भी आशंका है। वहीं पीड़ित परिजन बदहवास हालत में अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं।

प्रियजनों को तलाश में बेसब्र बदहवास आंखें

बताया जाता है कि हादसे के बाद निकाले गए लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि इनमें से 21 लोगों की मौत हो गई। इन 21 लोगों में से 3 डेड बॉडी एम्स में जबकि 18 के शव साकेत के मैक्स अस्पताल में रखे गए। जब लोगों को यह जानकारी मिली तो इन दो अस्पतालों में पीड़ितों के रिश्तेदारों और परिजनों का तांता लग गया। साकेत के मैक्स अस्पताल के प्रतीक्षालय में भी शोक संतप्त रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों की भारी भीड़ जमा हो गई। इनकी बेसब्र और बदहवास आंखें अपने प्रियजनों की तलाश करती नजर आईं।

बुरी तरह जलने के कारण नहीं हो पा रही पहचान

बताया जाता है कि अस्पतालों के प्रतीक्षालयों में पीड़ित परिजन और रिश्तेदार हादसे में जान गंवाने वालों की लिस्ट देख रहे थे। ये लोग बदहवास होकर फोन कर रहे थे और अधिकारियों से जानकारी मांग रहे थे। अग्निकांड में जान गंवाने वाले एक रिश्तेदार ने सिसकते हुए कहा कि फोटो से पहचान में कोई आ ही नहीं रहा है। सब लोग बेहद बुरी तरह से जले हुए हैं। एक अन्य पीड़ित नमित गोयल ने बताया कि उनके 6 रिश्तेदार आग की चपेट में आ गए थे। इनमें से 4 शवों की पहचान हो चुकी है जबकि दो पहचाने नहीं जा रहे।

हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय

- श्रुतिका बरनवाल

- तार्जनी अग्रवाल

- वर्या अग्रवाल @ पर्ल

- झवेरी अग्रवाल

- विवेक अग्रवाल

- अशोक अग्रवाल

- कमला अग्रवाल

- प्रेम लता अग्रवाल

- जीविशा अग्रवाल

जान गंवाने वाले विदेशियों में ये नाम

- रालैंड (महिला) - लीबिया

- शिपाम्बाचिल - मोजाम्बिक

- तुल्किनोव खपुमियम

(अन्य की पहचान की प्रक्रिया जारी है)

गुरुग्राम के एक ही परिवार के 6 ने गंवाई जान

नमित गोयल ने आगे बताया कि 4 शव मैक्स अस्पताल की मोर्चरी में हैं। दो लोगों के शव दूसरे अस्पताल में हैं। हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार के ये 6 लोग किसी एक सदस्य के इलाज के लिए गुरुग्राम से आए थे। ये लोग आग लगने के समय होटल में ही ठहरे थे। विवेक नाम के एक पीड़ित ने बताया कि वह 25 साल की दोस्त सुजीता को तलाश रहे हैं। डर है कि वह भी इस आग की चपेट में आ गई हैं। विवेक ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने पहचान के लिए उसे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाईं लेकिन उनमें सुजीता की पहचान नहीं हो पाई।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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