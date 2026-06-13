मालवीय नगर अग्निकांड: 'मुझे लगा अब जिंदा नहीं बचूंगी', बांग्लादेशी लड़की ने सुनाया खौफनाक मंजर
मालवीय नगर अग्निकांड में बाल-बाल बची बांग्लादेशी लड़की सामया ने हादसे का खौफनाक मंजर बयां किया है। उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार का इलाज कराने आई थी लेकिन 3 जून की सुबह उनके लिए बुरा सपना बन गई।
मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में मौत को करीब से देखने वाली बांग्लादेशी लड़की सामया ने शनिवार को उस खौफनाक सुबह का दर्द बयां किया। हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सामया अपनी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और अपना सामान वगेरह लेने मालवीय नगर पुलिस थाने पहुंची थीं, जहां उन्होंने उस भयानक त्रासदी का आंखों देखा हाल सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार के दो मृतकों के शवों को वापस ले जाने के लिए भारी भरकम रकम चुकाने पर सरकार से निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रति शव के लिए 1.8 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा है जोकि उन्हें बताया गया था कि यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सामया ने बताया कि वह अपने परिवार के कुल पांच सदस्यों के साथ बांग्लादेश से दिल्ली आई थीं। उनका मुख्य उद्देश्य साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराना था। इसी सिलसिले में दो जून को उन्होंने मालवीय नगर के एक होटल की चौथी मंजिल पर दो कमरे बुक किए थे। लेकिन तीन जून की सुबह उनके परिवार के लिए एक बुरा सपना बन गई। सुबह के वक्त जब होटल में भीषण आग लगी, तब पूरा परिवार अपने कमरों में ही मौजूद था। देखते ही देखते आग फैल गई और जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से सभी लोग बेहोश हो गए। उन्हें उस वक्त लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेंगी। उन्होंने बताया कि जब वह अपने कमरे से बाहर निकली तो हर तरफ धुआं और आग फैली हुई थी। ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल था। फिर बचने के लिए वह एक कमरे में गईं जहां एक नाइजीरियन परिवार था। काफी मशक्कत के बाद भी वे लोग निकल नहीं पाए और बेहोश हो गए।
दो की मौत, रेस्क्यू टीम ने बचाई तीन की जान
आग की चपेट में आने से उनके परिवार के दो सदस्यों मामा-मामी की झुलसकर मौत हो गई। जान बचाने के लिए मामी इमारत के चौथे तल से कूद गई थीं। गनीमत यह रही कि रेस्क्यू टीमों ने सामया सहित तीन लोगों को बचा लिया। इसके बाद उन्हें तुरंत मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 10 दिनों तक उनका इलाज चला। उन्होंने बताया कि हादसे का वह मंजर याद कर सामया आज भी डर जाती हैं। अपनों को खोने के गहरे दुख के साथ-साथ उनके मन में प्रशासन के प्रति भी भारी रोष है।
भयानक मंजर के बाद सरकारी मदद न मिलने का आरोप
सामया ने शिकायत की है कि इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरने के बावजूद उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया था कि मृतकों के शवों को उनके देश भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त होगी। हालांकि, इसके बावजूद उन्हें अपने दोनों परिजनों के शवों को बांग्लादेश वापस ले जाने के लिए भारी-भरकम पैसे चुकाने पड़े।
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अदिति शर्मा
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