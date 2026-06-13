Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मालवीय नगर अग्निकांड: 'मुझे लगा अब जिंदा नहीं बचूंगी', बांग्लादेशी लड़की ने सुनाया खौफनाक मंजर

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मालवीय नगर अग्निकांड में बाल-बाल बची बांग्लादेशी लड़की सामया ने हादसे का खौफनाक मंजर बयां किया है। उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार का इलाज कराने आई थी लेकिन 3 जून की सुबह उनके लिए बुरा सपना बन गई। 

मालवीय नगर अग्निकांड: 'मुझे लगा अब जिंदा नहीं बचूंगी', बांग्लादेशी लड़की ने सुनाया खौफनाक मंजर

मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में मौत को करीब से देखने वाली बांग्लादेशी लड़की सामया ने शनिवार को उस खौफनाक सुबह का दर्द बयां किया। हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सामया अपनी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और अपना सामान वगेरह लेने मालवीय नगर पुलिस थाने पहुंची थीं, जहां उन्होंने उस भयानक त्रासदी का आंखों देखा हाल सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार के दो मृतकों के शवों को वापस ले जाने के लिए भारी भरकम रकम चुकाने पर सरकार से निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रति शव के लिए 1.8 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा है जोकि उन्हें बताया गया था कि यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सामया ने बताया कि वह अपने परिवार के कुल पांच सदस्यों के साथ बांग्लादेश से दिल्ली आई थीं। उनका मुख्य उद्देश्य साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराना था। इसी सिलसिले में दो जून को उन्होंने मालवीय नगर के एक होटल की चौथी मंजिल पर दो कमरे बुक किए थे। लेकिन तीन जून की सुबह उनके परिवार के लिए एक बुरा सपना बन गई। सुबह के वक्त जब होटल में भीषण आग लगी, तब पूरा परिवार अपने कमरों में ही मौजूद था। देखते ही देखते आग फैल गई और जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से सभी लोग बेहोश हो गए। उन्हें उस वक्त लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेंगी। उन्होंने बताया कि जब वह अपने कमरे से बाहर निकली तो हर तरफ धुआं और आग फैली हुई थी। ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल था। फिर बचने के लिए वह एक कमरे में गईं जहां एक नाइजीरियन परिवार था। काफी मशक्कत के बाद भी वे लोग निकल नहीं पाए और बेहोश हो गए।

ये भी पढ़ें:मालवीय नगर अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में भी सख्ती, 21 होटलों को नोटिस जारी

दो की मौत, रेस्क्यू टीम ने बचाई तीन की जान

आग की चपेट में आने से उनके परिवार के दो सदस्यों मामा-मामी की झुलसकर मौत हो गई। जान बचाने के लिए मामी इमारत के चौथे तल से कूद गई थीं। गनीमत यह रही कि रेस्क्यू टीमों ने सामया सहित तीन लोगों को बचा लिया। इसके बाद उन्हें तुरंत मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 10 दिनों तक उनका इलाज चला। उन्होंने बताया कि हादसे का वह मंजर याद कर सामया आज भी डर जाती हैं। अपनों को खोने के गहरे दुख के साथ-साथ उनके मन में प्रशासन के प्रति भी भारी रोष है।

ये भी पढ़ें:मालवीय नगर अग्निकांड: कुक की गिरफ्तारी, धामी ने CM रेखा गुप्ता से की क्या बात?

भयानक मंजर के बाद सरकारी मदद न मिलने का आरोप

सामया ने शिकायत की है कि इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरने के बावजूद उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया था कि मृतकों के शवों को उनके देश भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त होगी। हालांकि, इसके बावजूद उन्हें अपने दोनों परिजनों के शवों को बांग्लादेश वापस ले जाने के लिए भारी-भरकम पैसे चुकाने पड़े।

ये भी पढ़ें:मालवीय नगर अग्निकांड में होटल प्रबंधक ने साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।