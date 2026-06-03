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मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक की पहचान, किन पहलुओं पर MCD-दिल्ली पुलिस की जांच?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक 5 मंजिला होटल में बुधवार को सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के साथ एमसीडी भी जांच में जुट गई है।

मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक की पहचान, किन पहलुओं पर MCD-दिल्ली पुलिस की जांच?

दिल्ली के मालवीय नगर के भीड़भाड़ वाले हौज रानी इलाके में 5 मंजिला 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' होटल में बुधवार को भयानक आग लग गई जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी भी शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों की हालत नाजुक है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्तरां चल रहा था जबकि बाकी हिस्सों में होटल का संचालन हो रहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस होटल में आने-जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा था। होटल मालिक की पहचान हो गई है। बताया जाता है कि होटल के संचालन में 3 साझेदार भी शामिल थे।

एमसीडी भी जांच में जुटी

दिल्ली नगर निगम ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लापरवाही के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमारत कितनी पुरानी है इसकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

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इन एंगल पर जांच

सूत्रों के अनुसार, होटल के मालिक की पहचान लोकेश बजाज के रूप में हुई है। होटल के संचालन में 3 साझेदार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन साझेदारों के दिल्ली में कई अन्य होटल और गेस्ट हाउस भी हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां ​​होटल के मालिकाना हक, संचालन और सुरक्षा मानकों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही हैं। खासकर फायर एनओसी के साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि आग से बचाव को लेकर इमारत में क्या इंतजाम थे।

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फायर NOC की जांच, मंजूरियों में कहां चूक?

वहीं दिल्ली पुलिस ने घटना के मामले में 'गैर-इरादतन हत्या' के आरोप में FIR दर्ज की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि होटल में आने-जाने का केवल एक ही रास्ता था। होटल के पास 'फायर NOC' की भी जांच की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है। कई टीमें मौके पर छानबीन में जुटी हैं। टीमें यह जांच कर रही हैं कि होटल में कुल कितने कमरे थे। अधिकारी सुरक्षा मानकों और मंजूरियों में हुई चूकों की भी छानबीन कर रहे हैं। वहीं फॉरेंसिक टीमें भी घटनास्थल की वैज्ञानिक छानबीन में जुट गई है।

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लापरवाही पर मालिक होगा अरेस्ट

दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पुलिस मालवीय नगर में लगी आग की घटना की जांच कर रही है। यदि हादसे में इमारत के मालिक की लापरवाही पाई जाती है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। अधिकारी जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी अवैध इमारत को बख्शा नहीं जाएगा। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस इमारत के लिए 'बेड-एंड-ब्रेकफास्ट' (BnB) सुविधा के तौर पर काम करने के लिए जरूरी NOC और मंजूरियां ली गई थीं। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि अधिकारी उन कमियों की पहचान कर रहे हैं, जिनकी वजह से हादसा हुआ।

(एएनआई और पीटीआई के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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