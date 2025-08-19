Delhi Makeup Artist Sparks Chaos with Fake Murder Call मैंने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया, दिल्ली में लड़की ने पुलिस को कर दिया कॉल, और फिर..., Ncr Hindi News - Hindustan
मैंने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया, दिल्ली में लड़की ने पुलिस को कर दिया कॉल, और फिर...

दिल्ली की एक मेकअप आर्टिस्ट ने फर्जी पीसीआर कॉल कर बॉयफ्रेंड की हत्या का दावा किया। कॉल मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि महिला ने फर्जी कॉल किया। वो नशे की हालत में मिली।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 01:14 PM
दिल्ली पुलिस ने एक मेकअप आर्टिस्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसने कथित तौर पर एक फर्जी पीसीआर कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करने का दावा किया। इस घटना ने पुलिस को सकते में डाल दिया, लेकिन हकीकत सामने आने पर सभी हैरान रह गए।

सुबह-सुबह मचा हड़कंप

यह वाकया रविवार सुबह पश्चिम दिल्ली के मोती नगर इलाके में हुआ। सुबह करीब 8 बजे पुलिस को एक महिला का कॉल आया, जिसमें उसने दावा किया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है। इस गंभीर कॉल को सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई। मोती नगर थाने से तुरंत एक टीम उस पते पर रवाना की गई, जो कॉलर ने दिया था।

मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन...

पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो वहां न तो महिला मिली और न ही कोई अपराध का निशान। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमें शक हुआ जब हमें कॉलर अपने घर पर नहीं मिली।" मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाकर महिला की तलाश शुरू कर दी।

पार्किंग में मिली 'ड्रामेबाज'

कई घंटों की खोजबीन के बाद आखिरकार पुलिस ने महिला को मोती नगर इलाके में एक पार्क की हुई कार के अंदर ढूंढ निकाला। वह नशे की हालत में थी। पुलिस ने जब उसके बॉयफ्रेंड को तलाशा, तो वह भी बिल्कुल सुरक्षित और सही-सलामत मिला। यानी हत्या का दावा पूरी तरह फर्जी था।

पहले भी कर चुकी है ऐसा नाटक

जांच में पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब इस महिला ने पुलिस को गुमराह किया। सूत्रों के मुताबिक, वह पहले भी आपातकालीन सेवाओं को ऐसी फर्जी कहानियों के साथ कॉल कर चुकी है। पुलिस अब उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है ताकि इन कॉल्स के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने बताया कि महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह धारा किसी सार्वजनिक सेवक को गलत जानकारी देकर गुमराह करने से संबंधित है।