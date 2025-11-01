दिल्ली में बर्तन निर्माण यूनिट में लगी भीषण आग, दमकल कई गाड़िया मौके पर
संक्षेप: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक बर्तन निर्माण यूनिट में आग लग गई।आग लगने की खबर मिलते ही दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए।
उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक बर्तन निर्माण यूनिट में आग लग गई।आग लगने की खबर मिलते ही दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।अधिकारी ने बताया कि कारखाने में आग लगने की सूचना दोपहर 2 बजकर 19 बजे मिली जिसके बाद दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।
घटनास्थल पर मौजूद श्रेय नाम के एक शख्स ने बताया, पहली और दूसरी मंजिल पर क्रॉकरी की फैक्ट्री है और ग्राउंड फ्लोर पर बैटरी का काम होता है। इसलिए अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आग इसी वजह से लगी या किसी और वजह से। आग लगने का कारण जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल 7-8 दमकल गाड़ियां पहुंच चुकी हैं।
इससे पहले दिल्ली के सुभाष नगर स्थित एक इमारत में बिजली के कई मीटर बोर्ड में शनिवार सुबह आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सुबह सात बजकर 50 मिनट पर छह से सात बिजली के बोर्ड में आग लगने की सूचना मिली।
अधिकारी ने कहा, हमने दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजीं और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।