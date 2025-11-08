Hindustan Hindi News
Delhi: Major fire breaks out at slum area in Rithala metro station guts several huts
दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग, सिलेंडरों में धमाकों से और फैली दहशत

दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग, सिलेंडरों में धमाकों से और फैली दहशत

संक्षेप: Delhi Rithala Slum Fire : दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार देर रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं दमकल की 29 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। 

Sat, 8 Nov 2025 05:26 AMPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई/पीटीआई
दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार देर रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं दमकल की 29 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। फिलहाल इस घटना में एक बच्चे के घायल होने की खबर है, लेकिन किसी और के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली फायर ऑफिसर एस.के. दुआ ने बताया, "हमें जानकारी मिली थी कि रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच स्थित बंगाली बस्ती की झुग्गियों में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गईं। कुल 29 फायर टेंडर मौके पर हैं और आग अब काबू में है। खबर है कि एक बच्चा घायल हुआ है, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। किसी और के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।''

कई LPG सिलेंडर फटने से आग लोगों में फैली दहशत

पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) ने बताया कि उन्हें रात करीब 10.56 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 15 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। इस बीच, पुलिस सूत्रों ने बताया कि कई LPG सिलेंडर फटने से आग और भड़क गई और इलाके के लोगों में दहशत फैल गई।

इलाके से धुएं का घना गुबार उठता देखा गया, जबकि स्थानीय लोग अपना सामान बचाने और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भाग-दौड़ कर रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आग को और फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त फायर टेंडर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं।

Delhi News
