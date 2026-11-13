दिल्ली में नकली और अवैध कॉस्मेटिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के साथ-साथ स्टॉक और मशीनरी जब्त
दोनों परिसरों में स्किनकेयर और पर्सनल केयर से जुड़े अलग-अलग कॉस्मेटिक उत्पादों का बिना जरूरी लाइसेंस के निर्माण और पैकेजिंग का काम किया जा रहा था। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कॉस्मेटिक उत्पादों के कानूनी सैंपल लेकर उन्हें आगे की जांच करने के लिए सुरक्षित किया गया।
राजीव शर्मा, नई दिल्ली: नकली और अवैध कॉस्मेटिक निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने बाहरी वेस्ट दिल्ली के पूठखुर्द स्थित बिना लाइसेंस के चल रहे दो कॉस्मेटिक निर्माण यूनिटों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। इसका मकसद नियामक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विशेष खुफिया सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षकों की दो टीमों ने दोनों परिसरों का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम की जांच के दौरान पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठानों में बिना वैध निर्माण लाइसेंस के बिना ही कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण और पैकेजिंग की जा रही थी। यह गतिविधि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और कॉस्मेटिक्स नियम, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
बिना लाइसेंस के निर्माण और पैकेजिंग
दोनों परिसरों में स्किनकेयर और पर्सनल केयर से जुड़े अलग-अलग कॉस्मेटिक उत्पादों का बिना जरूरी लाइसेंस के निर्माण और पैकेजिंग का काम किया जा रहा था। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कॉस्मेटिक उत्पादों के कानूनी सैंपल लेकर उन्हें आगे की जांच करने के लिए सुरक्षित किया गया। साथ ही संबंधित निर्माताओं से उनकी प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए जरूरी सैंपल भी इकट्ठे किए गए। इसके अलावा बाकी कॉस्मेटिक उत्पादों के स्टॉक के साथ-साथ मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल, अर्धनिर्मित उत्पाद और पैकेजिंग सामग्री को नियमानुसार जब्त कर लिया गया।
इस कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाने वाला हर उत्पाद तय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर सटीक और खरा उतरे। बिना वैध लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करना कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह की अनधिकृत गतिविधियां न केवल नियामक व्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
उन्होंने कहा, मेरे निर्देश पर दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई तेज कर दी है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारी प्राथमिकता राजधानी के नागरिकों को असुरक्षित और अनधिकृत उत्पादों से बचाने के साथ ही इस क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। छापेमारी के दौरान इकट्ठे किए गए कानूनी सैंपल को जांच और विश्लेषण के लिए राजधानी दिल्ली के सरकारी विश्लेषक के पास भेजा जाएगा। मामले में जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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