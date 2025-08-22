परिवार पैसों के लिए जूझ रहा था, इसलिए सभी को मार डाला; दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी पुलिस से बोला

दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में अपने माता-पिता और भाई की हत्या करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के साथ उसके नाबालिग दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी बीमारी के चलते पूरा परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा था।

दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में अपने माता-पिता और भाई की हत्या करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सिद्धार्थ के साथ उसके नाबालिग दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ा है। सिद्धार्थ ने पूछताछ में बताया कि उसकी बीमारी के चलते पूरा परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। इसके चलते उसने सबको मौत के घाट उतारने के बाद खुद की भी जान लेने की कोशिश की।

आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी बीमारी को लेकर परिवार परेशान रहता था। इस कारण उसने पहले परिवार और फिर खुद की जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। परिवार के तीनों सदस्यों की हत्या के बाद आरोपी खुद आईएनए मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या के लिए पहुंचा था। जहां पुलिस ने उसे दबोच लिया।

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि मैदानगढ़ी थाने के खरक गांव में बुधवार सुबह एक घर में तीन लोगों की हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि घर का छोटा बेटा फरार है। पुलिस को जांच में पता चला कि सिद्धार्थ मानसिक रूप से बीमार है और उसका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। पुलिस ने इलाज संबंधित दस्तावेज घर से बरामद किए और हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की।

मेरी वजह से परिवार कर रहा था संघर्ष : पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ ने बताया कि उसकी बीमारी के चलते उसका परिवार आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान था। उसके अस्पताल ले जाने के चक्कर में मां और भाई अक्सर परेशान रहते थे। भाई अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा महंगी दवाइयों और अन्य खर्चों के चलते पापा ने घर में कई चीजों पर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदियों से परिवार को संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे में मैने परिवार को इन परेशानियों से मुक्त करने के लिए उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मैं खुद की जिंदगी खत्म करना चाहता था, लेकिन कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था। आत्महत्या के लिए मैंने मेट्रो स्टेशन को चुना और मैं वहां पहुंच गया। सिद्धार्थ ने बताया कि वह अपने परिवार को उसकी वजह से लगातार छोटी-छोटी चीजों के लिए झगड़ते हुए देखता था। जिससे देखकर उसे गुस्सा आता था।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई पुलिस ने इलाके से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर आरोपियों की पहचान की। फुटेज के विश्लेषण से पता चला कि घर में परिजनों के अलावा कोई भी बाहरी शख्स न तो अंदर गया था और न ही बाहर आया था। चार लोगों के परिवार में तीन की मौत हो गई और सिद्धार्थ ही है जो बाहर गया था। पुलिस ने उसकी फोटो विभिन्न थाना क्षेत्रों और वॉट्सऐप पर भेजी । मैदागढ़ी थाना पुलिस के साथ ही स्पेशल स्टाफ, एएटीएस और अन्य टीमों को सिद्धार्थ को पकड़ने में लगाया गया। गुरुवार शाम को पुलिस ने उसे आईएनए मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया।