दिल्ली में कहां लगाई गई मां यमुना की 10 फीट ऊंची प्रतिमा? LG ने किया अनावरण
Delhi Ma Yamuna Statue: जिस जगह पर मूर्ति स्थापित की गई है,वह कुछ साल पहले तक अतिक्रमण का शिकार थी और उपेक्षित पड़ी थी,अब उसे एक सार्वजनिक स्थान के रूप में पुनर्जीवित किया गया है।
उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली के निगम बोध घाट के पास नदी किनारे मां यमुना की 10 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। नई स्थापित प्रतिमा सात फुट ऊंचे चबूतरे पर रखी गई है। मूर्ति देखने पर पता चलता है कि नदी की देवी को एक शांत भाव के साथ दिखाया गया है,जो एक कछुए (कूर्म) पर बैठी हैं और एक कलश पकड़े हुए हैं,जो जीवन,उर्वरता और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है।
सक्सेना ने उद्घाटन समारोह में कहा,"यमुना सिर्फ एक नदी से बढ़कर है;यह हमारी जीवित विरासत का एक हिस्सा है जिसने हमारी संस्कृति औरA मान्यताओं को आकार दिया है। यह मूर्ति मनुष्यों और प्रकृति के बीच उसी पवित्र संबंध का सम्मान करती है और हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए नदी की पवित्रता की रक्षा करने की याद दिलाती है।"
जिस जगह पर मूर्ति स्थापित की गई है,वह कुछ साल पहले तक अतिक्रमण का शिकार थी और उपेक्षित पड़ी थी,अब उसे एक सार्वजनिक स्थान के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। सक्सेना ने आगे कहा,"मां यमुना की यह मूर्ति नदी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाने के अलावा, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करेगी।"
सत्ता में आने के बाद से एलजी यमुना के किनारों की सफाई और नदी के किनारे सार्वजनिक उपयोग के लिए बड़े स्थान बनाने में लगे हुए हैं,जिनमें बंसेरा,असिता और अमृत जैव-विविधता पार्क जैसे पार्क शामिल हैं,जिससे बाढ़ के मैदान में एक हजार एकड़ से अधिक भूमि को वापस हासिल किया गया है।
डीडीए के अनुसार,एजेंसी आगंतुकों को जलपान की पेशकश करने के लिए दो कियोस्क खोलने की भी योजना बना रही है। प्रतिमा को एक सात फुट ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है,जो हरियाली से घिरा हुआ है। डीडीए के बयान में कहा गया है,"मूर्ति का मुख यमुना के उद्गम की दिशा में है,जबकि कछुए का मुख नदी की ओर है,जो बमुश्किल कुछ कदम दूर बह रही है। 150 किलो की यह प्रतिमा ग्रेनाइट और ग्रेफाइट पाउडर के एक टिकाऊ मिश्रण से बनी है।" यमुना प्रतिमा वासुदेव घाट से एक साइकिल ट्रैक और पैदल मार्ग से जुड़ी हुई है। इस साल फरवरी में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के साथ वासुदेव घाट पर एक भव्य 'यमुना आरती'में भाग लिया था।