14 जून को दिल्ली में महाअभियान, CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 28 घाटों पर चमकेंगे यमुना तट
दिल्ली में कल यानी 14 जून को सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मां यमुना तच स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान यमुना के 28 घाटों और तटों पर एक साथ चलेगा अभियान चलाया जाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार रविवार 14 जून को यमुना नदी के 28 घाटों पर ‘मां यमुना तट स्वच्छता अभियान’ का आयोजन करेगी। इस अभियान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद ठोकर नंबर-14 गीता कॉलोनी घाट पर उपस्थित रहकर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करेंगी और हजारों नागरिकों के साथ श्रमदान कर स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगी। इस अभियान में दिल्ली के सांसद, सरकार के मंत्री और अन्य लोग भी भागीदारी करेंगे।
यमुना को जनभागीदारी से स्वच्छ बनाने का संकल्प
यह अभियान यमुना के घाटों पर सुबह 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना केवल नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। यमुना का संरक्षण और उसकी स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का दायित्व भी है। इसी सोच को जन-जन तक पहुंचाने और सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान आयोजित किया जा रहा है।
यमुना के 28 घाटों और तटों पर एक साथ चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री के अनुसार 14 जून को यमुना के अलग-अलग घाटों, तटों और रिवरफ्रंट क्षेत्रों में एक साथ स्वच्छता और जन-जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। अभियान के त चिल्ला गांव घाट, निजामुद्दीन घाट, ठोकर नंबर-14 गीता कॉलोनी घाट, ठोकर नंबर-18 गांधी नगर घाट, पुराना लोहे पुल घाट, सिग्नेचर ब्रिज-वजीराबाद घाट (पूर्वी तट), डेढ़ पुश्ता घाट (सोनिया विहार), चौथा पुश्ता घाट (सोनिया विहार), कर्तव्य कुंज घाट (वेस्ट बैंक), आईटीओ ओल्ड रेलवे ब्रिज स्थित हाथी घाट, रामघाट, काली घाट, श्याम घाट, यमुना बैंक, यमुनेश्वर घाट, वजीराबाद यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क (दायां किनारा), रेलवे ब्रिज यमुना बैंक, आईटीओ डाउनस्ट्रीम वेस्टर्न बैंक-1, आईटीओ डाउनस्ट्रीम वेस्टर्न बैंक-2, आईटीओ अपस्ट्रीम राइट बैंक, सराय काले खां आर/बी, ठोकर नंबर-13, कुंडेरिया घाट, निगम बोध घाट, ईस्टर्न बैंक डाउनस्ट्रीम वजीराबाद और कालिंदी कुंज डाउनस्ट्रीम (ईस्टर्न बैंक) सहित अनेक प्रमुख स्थलों पर एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
सांसद, सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी विभिन्न घाटों पर करेंगे नेतृत्व
इस महाअभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवक और दिल्लीवासी भाग लेंगे। अभियान को व्यापक जनसमर्थन और जनभागीदारी का स्वरूप देने के लिए विभिन्न स्थलों पर दिल्ली के सांसद और कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ठोकर नंबर-14 गीता कॉलोनी घाट पर उपस्थित रहेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा यमुना बैंक पर इस अभियान में भागीदारी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ओल्ड रेलवे ब्रिज डाउनस्ट्रीम पूर्वी तट पर, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट डेढ़ पुश्ता सोनिया विहार में उपस्थित रहेंगे। दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह आईटीओ डाउनस्ट्रीम पश्चिमी तट स्थित हाथी घाट पर, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ठोकर नंबर-13, समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह सिग्नेचर ब्रिज के नीचे पश्चिमी तट पर, विकास व पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जीरो पुश्ता श्रीराधा कृष्ण घाट और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ओल्ड रेलवे ब्रिज अपस्ट्रीम पूर्वी तट पर इस अभियान का नेतृत्व करेंगे।
स्वच्छता के साथ यमुना संरक्षण का भी संदेश
अभियान के दौरान नागरिकों को यमुना संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए यह संकल्प दिलाया जाएगा कि वे पूजा सामग्री, फूल-माला एवं मूर्तियों को नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, पुराने कपड़े, कचरा एवं अन्य कचरा यमुना में नहीं फेंकेंगे, नदी तटों को स्वच्छ रखेंगे और अन्य लोगों को भी यमुना स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। अभियान का मकसद केवल कचरा हटाना नहीं, बल्कि यमुना संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देना है।
‘मेरी यमुना, मेरा कर्तव्य’ अभियान की सफलता से मिली प्रेरणा
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भी ‘मेरी यमुना, मेरा कर्तव्य’ अभियान के माध्यम से यमुना और उसके घाटों को स्वच्छ बनाने की कोशिश की गई थी। उस अभियान में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और 12 टन से अधिक वेस्ट एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया था। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए इस साल का अभियान और ज्यादा बड़े स्तर में आयोजित किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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