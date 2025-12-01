Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi luxury car theft gang exposed two arrest known to change chassis number and sell in rajasthan and haryana
चेसिस नंबर बदला और बेच दी; दिल्ली में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले पकड़े गए

चेसिस नंबर बदला और बेच दी; दिल्ली में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले पकड़े गए

संक्षेप:

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एएटीएस टीम के एसआई गजेंद्र माथुर को सूचना मिली थी कि चोरी की गाड़ी बेचने के लिए गुरुग्राम सेक्टर 26 में डिलिंग होने वाली है। सूचना को पुख्ता करने के बाद इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मीणा की टीम ने 29 नवम्बर को पुलिस ने सुनील उर्फ बंटी को दबोच लिया।

Mon, 1 Dec 2025 11:06 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने दिल्ली से लग्जरी गाड़ी चोरी कर उनके नम्बर बदलकर राजस्थान हरियाणा में बेचने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों अनीस अहमद और सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने दो गाड़ी बरामद की है। सुनील उर्फ ​​बंटी गाड़ी चोरी करता था और अनीस अहमद को दे दिया करता था। जो उनके चेसिस और नम्बर बदलकर आगे बेच दिया करता था। अनीस अहमद ढिचाऊं कला गांव में अपना वर्कशॉप चलाता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एएटीएस टीम के एसआई गजेंद्र माथुर को सूचना मिली थी कि चोरी की गाड़ी बेचने के लिए गुरुग्राम सेक्टर 26 में डिलिंग होने वाली है। सूचना को पुख्ता करने के बाद इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मीणा की टीम ने 29 नवम्बर को पुलिस ने सुनील उर्फ बंटी को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान सुनील ने बताया कि उसने गत दिनों विकासपुरी और बेगमपुर से दो वाहन चोरी कर अनीस को दिए थे।

अनीस चोरी के वाहनों को नया करने और पुनर्विक्रय करने का काम करता है। इन गाड़ियों को न्यू फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स, दिचाऊं रोड, शिव एन्क्लेव स्थित अनीस की वर्कशॉप में तैयार किया जाता था और उसके बाद उन्हें राजस्थान और हरियाणा में बेच दिया जाता था।पुलिस ने वर्कशॉप पर छापा मार कर अनीस को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हुंडई क्रेटा और मारुति स्विफ्ट डिजायर बरामद की।

पुलिस की जांच में सामने आया कि गाड़ी चोरी सुनील करता था, वह रेजिडेंशियल कॉलोनियों और पब्लिक पार्किंग में खड़ी गाड़ितयों को निशाना बनाता था। गाड़ियों की पहचान के बाद वह डुप्लीकेट चाबियों और लॉक-पिकिंग टूल्स का इस्तेमाल कर गाड़ी चोरी करता और फिर अनीस को डिलीवर कर देता। अनीस बेकार हो चुकी गाड़ियों के चेसिस और नम्बर उन गाड़ियों पर लगाकर उन्हें हरियाणा और राजस्थान में बेच दिया करता था। आरोपियों से क्रेटा दो लाख और स्विफ्ट एक लाख रुपए में बेची थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Today Delhi Crime Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।