चेसिस नंबर बदला और बेच दी; दिल्ली में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले पकड़े गए
पुलिस अधिकारी ने बताया कि एएटीएस टीम के एसआई गजेंद्र माथुर को सूचना मिली थी कि चोरी की गाड़ी बेचने के लिए गुरुग्राम सेक्टर 26 में डिलिंग होने वाली है। सूचना को पुख्ता करने के बाद इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मीणा की टीम ने 29 नवम्बर को पुलिस ने सुनील उर्फ बंटी को दबोच लिया।
पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने दिल्ली से लग्जरी गाड़ी चोरी कर उनके नम्बर बदलकर राजस्थान हरियाणा में बेचने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों अनीस अहमद और सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने दो गाड़ी बरामद की है। सुनील उर्फ बंटी गाड़ी चोरी करता था और अनीस अहमद को दे दिया करता था। जो उनके चेसिस और नम्बर बदलकर आगे बेच दिया करता था। अनीस अहमद ढिचाऊं कला गांव में अपना वर्कशॉप चलाता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
पूछताछ के दौरान सुनील ने बताया कि उसने गत दिनों विकासपुरी और बेगमपुर से दो वाहन चोरी कर अनीस को दिए थे।
अनीस चोरी के वाहनों को नया करने और पुनर्विक्रय करने का काम करता है। इन गाड़ियों को न्यू फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स, दिचाऊं रोड, शिव एन्क्लेव स्थित अनीस की वर्कशॉप में तैयार किया जाता था और उसके बाद उन्हें राजस्थान और हरियाणा में बेच दिया जाता था।पुलिस ने वर्कशॉप पर छापा मार कर अनीस को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हुंडई क्रेटा और मारुति स्विफ्ट डिजायर बरामद की।
पुलिस की जांच में सामने आया कि गाड़ी चोरी सुनील करता था, वह रेजिडेंशियल कॉलोनियों और पब्लिक पार्किंग में खड़ी गाड़ितयों को निशाना बनाता था। गाड़ियों की पहचान के बाद वह डुप्लीकेट चाबियों और लॉक-पिकिंग टूल्स का इस्तेमाल कर गाड़ी चोरी करता और फिर अनीस को डिलीवर कर देता। अनीस बेकार हो चुकी गाड़ियों के चेसिस और नम्बर उन गाड़ियों पर लगाकर उन्हें हरियाणा और राजस्थान में बेच दिया करता था। आरोपियों से क्रेटा दो लाख और स्विफ्ट एक लाख रुपए में बेची थी।