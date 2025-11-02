Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi lok Adalat will be conducted in these 7 courts complexes on 8th November know every detail about it
दिल्लीवाले ध्यान दें! 8 नवंबर को इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत, सब नोट कर लीजिए

संक्षेप: सभी नोटिस/चालान को दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से या QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करना होगा। नोटिस/चालान की प्रिंट आउट कॉपी साथ लाना अनिवार्य है। न्यायालय परिसरों में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

Sun, 2 Nov 2025 01:19 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्लीवालों के लिए जरूरी खबर है। आगामी 8 नवंबर को राजधानी की 7 कोर्ट्स में लोग अदालत लगने जा रही है। यह विशेष अदलत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आयोजित कर रही है।

इन 7 कोर्ट्स में लगेगी लोक अदालत

➤पटियाला हाउस

➤कड़कड़डूमा

➤तीस हजारी

➤साकेत

➤रोहिणी

➤द्वारका

➤राउज एवेन्यू

इस लोक अदालत में केवल वे समझौता योग्य यातायात चालान/नोटिस लिए जाएंगे जो 31 जुलाई तक दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। सभी नोटिस/चालान को दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat से या QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करना होगा। नोटिस/चालान की प्रिंट आउट कॉपी साथ लाना अनिवार्य है। न्यायालय परिसरों में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ऊपर दी गई लिंक 03 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से सक्रिय हो जाएगी। 03 नवंबर से आगे तक, प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान/नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे, जब तक कि 2,00,000 चालान/नोटिस की कुल सीमा (overall limit) समाप्त नहीं हो जाती।

