दिल्ली के लोधी कॉलोनी में दीवार गिरी; 3 मजदूर मलबे में दबे, 1 की मौत और 2 घायल
दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में सीवेज पाइपलाइन के काम के दौरान एक बाउंड्री वॉल गिर गई। इस हादसे में तीन लोग मलबे में फंस गए, जिनमें से दो को जनता ने बचा लिया, जबकि की एक की मौत हो गई।
दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। लोधी होटल के पास सीवर पाइपलाइन के काम के दौरान एक बाउंड्री वॉल ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दर्दनाक घटना रात में करीब 1:18 बजे की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे का शिकार हुए तीनों मजदूरों की पहचान कर ली गई है। मृतक देवेंद्र (55 वर्ष) पुत्र अमीचंद के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जबकि दोनों घायल मजदूरों राजेश (48) पुत्र भगवती और उमर (20 वर्ष) पुत्र मुन्ना का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हादसे के बाद मदद में जुटे स्थानीय लोग
जानकारी के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) को गुरुवार रात करीब 1:18 बजे लोधी होटल के पास दीवार गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। एसटीओ मनोज ने बताया कि सीवेज पाइपलाइन के काम के दौरान एक बाउंड्री वॉल ढह गई, जिसमें 3 लोग मलबे में फंस गए। स्थानीय निवासियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत मलबे को हटाना शुरू कर दो लोगों को बचाया और फायर ब्रिगेड के आने से पहले पीसीआर और कैट्स द्वारा एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इनमें से एक को डीएफएस कर्मियों ने निकालकर एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया।