Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi live in partner murder family ended ties with amrita in 2024
पिता को था शक- अमृता करेगी कांड; एक साल पहले ही अखबार में निकाल तोड़ा था रिश्ता

पिता को था शक- अमृता करेगी कांड; एक साल पहले ही अखबार में निकाल तोड़ा था रिश्ता

संक्षेप: दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई अमृता चौहान के परिवार का वह शक यकीन में बदल गया जिसकी वजह से उन्होंने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। 21 साल की फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता की हरकतों से तंग आकर पिता ने एक साल पहले ही अपना नाता तोड़ लिया था।

Tue, 28 Oct 2025 12:33 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई अमृता चौहान के परिवार का वह शक यकीन में बदल गया जिसकी वजह से उन्होंने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। 21 साल की फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता की हरकतों से तंग आकर पिता ने एक साल पहले ही अपना नाता तोड़ लिया था और बकायदा अखबार में विज्ञापन देकर इसकी घोषणा कर दी थी। उन्हें शक था कि बेटी एक दिन ऐसा कोई कांड कर सकती है जिससे परिवार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि उन्होंने चल-अचल संपत्ति से बेटी को बेदखल करते हुए कहा था कि उसके किसी कृत्य से परिवार का कोई सरोकार नहीं होगा।

अमृता के पिता ने 8 जुलाई 2024 को एक अखबार में विज्ञापन देकर सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि उनके परिवार का अब बेटी के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रहा। इसकी अब एक कॉपी अदालत में सबूत के तौर पर लगाई गई है। विज्ञापन में पिता ने इस बात का जिक्र किया है कि अमृता का आचरण गलत है।

ये भी पढ़ें:मोबाइल वाली एक गलती और पकड़ी गई लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाली अमृता

संबंध विच्छेद शीर्षक से छपे नोटिस में कहा गया है, 'मैं राजवीर सिंह पुत्र श्याम लाल एवं कामिनी रानी पत्नी राजवीर सिंह निवासी (पता- जो हम सार्वजनिक नहीं कर रहे) अपनी पुत्री अमृता चौहान को उनके गलत आचरण के कारण अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल र रहे हैं। उक्त अमृता चौहान के किसी भी कृत्य से मेरा या मेरे परिवार का कोई सरोकार नहीं है। यह अपने कार्यों के लिए स्वंय जिम्मेदार है।'

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमृता ने पिछले दिनों अपने लिव इन पार्टनर की गांधी विहार के एक फ्लैट हत्या कर दी और उसके बाद इसे हादसे का रूप दने के लिए एलपीजी सिलेंडर के जरिए धमाका करा दिया। आरोप है कि अमृता ने मुरादाबाद में रहने वाले अपने एक पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने वारदात को इस तरह अंजाम दिया था कि शुरुआत में पुलिस ने भी इसे हादसा समझ बैठी थी।

बताया जा रहा है कि 32 साल के रामकेश के साथ अमृता मई से लिव इन में रह रही थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रामकेश मीणा ने अमृता के प्राइवेट वीडियोज बना लिए थे। वह उन्हें डिलीट कराना चाहती थी। लेकिन मीणा ने जब इनकार किया तो क्राइम शोज देखकर आपराधिक पैंतरे सीख चुकी अमृता ने हत्या की साजिश रच डाली और फिर उसे अंजाम भी दिया। पता चला है कि रामकेश ने 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए थे। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये महिलाएं कौन हैं और कैसे रामकेश के संपर्क में आईं।

ये भी पढ़ें:अपने जाल में ही फंस गया अकील खान, दिल्ली के तेजाबकांड में खौलकर निकला हवस का खेल
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।