पिता को था शक- अमृता करेगी कांड; एक साल पहले ही अखबार में निकाल तोड़ा था रिश्ता

संक्षेप: दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई अमृता चौहान के परिवार का वह शक यकीन में बदल गया जिसकी वजह से उन्होंने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। 21 साल की फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता की हरकतों से तंग आकर पिता ने एक साल पहले ही अपना नाता तोड़ लिया था।

दिल्ली में यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई अमृता चौहान के परिवार का वह शक यकीन में बदल गया जिसकी वजह से उन्होंने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। 21 साल की फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता की हरकतों से तंग आकर पिता ने एक साल पहले ही अपना नाता तोड़ लिया था और बकायदा अखबार में विज्ञापन देकर इसकी घोषणा कर दी थी। उन्हें शक था कि बेटी एक दिन ऐसा कोई कांड कर सकती है जिससे परिवार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि उन्होंने चल-अचल संपत्ति से बेटी को बेदखल करते हुए कहा था कि उसके किसी कृत्य से परिवार का कोई सरोकार नहीं होगा।

अमृता के पिता ने 8 जुलाई 2024 को एक अखबार में विज्ञापन देकर सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि उनके परिवार का अब बेटी के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रहा। इसकी अब एक कॉपी अदालत में सबूत के तौर पर लगाई गई है। विज्ञापन में पिता ने इस बात का जिक्र किया है कि अमृता का आचरण गलत है।

संबंध विच्छेद शीर्षक से छपे नोटिस में कहा गया है, 'मैं राजवीर सिंह पुत्र श्याम लाल एवं कामिनी रानी पत्नी राजवीर सिंह निवासी (पता- जो हम सार्वजनिक नहीं कर रहे) अपनी पुत्री अमृता चौहान को उनके गलत आचरण के कारण अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल र रहे हैं। उक्त अमृता चौहान के किसी भी कृत्य से मेरा या मेरे परिवार का कोई सरोकार नहीं है। यह अपने कार्यों के लिए स्वंय जिम्मेदार है।'

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमृता ने पिछले दिनों अपने लिव इन पार्टनर की गांधी विहार के एक फ्लैट हत्या कर दी और उसके बाद इसे हादसे का रूप दने के लिए एलपीजी सिलेंडर के जरिए धमाका करा दिया। आरोप है कि अमृता ने मुरादाबाद में रहने वाले अपने एक पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने वारदात को इस तरह अंजाम दिया था कि शुरुआत में पुलिस ने भी इसे हादसा समझ बैठी थी।