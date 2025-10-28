Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Live in Murder New Twist Amrita Herself Made Intimate Video With Ramkesh Ex Boyfriend Entry Ruined Relation
अमृता ने सहमति से बनाया था रामकेश संग अश्लील वीडियो, फिर हो गई पुराने बॉयफ्रेंड की एंट्री; लिवइन मर्डर में नए खुलासे

संक्षेप: दिल्ली के तिमारपुर में लिवइन पार्टनर की हत्या मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 21 साल की अमृता ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 32 साल के रामकेश मीणा को मौत के घाट उतार दिया।

Tue, 28 Oct 2025 05:58 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के तिमारपुर में लिवइन पार्टनर की हत्या मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 21 साल की अमृता ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 32 साल के रामकेश मीणा को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी वारदात को हादसा दिखाने के लिए एलबीजी सिलेंडर में ब्लास्ट कर रामकेश के शव को भी जला दिया गया लेकिन कोई पेंतरा काम नहीं आया और पुलिस ने आखिर कार अमृता, उसके एक्स बॉयफ्रेंड और अन्य दो लोगों को धर दबोचा।

अब तक बताया जा रहा था कि राकेश ने अमृता के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए थे जिन्हें रामकेश डिलीट करने से मदद कर रहा था। इसीलिए अमृता ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मदद मागी और उसकी हत्या करवा दी। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है। अब इस मामले में कई और खुलासे हुए जिससे इसकी कहानी पलटती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रामकेश ने अमृता के वीडियो चोरी छिपे नहीं बनाए थे बल्कि खुद अमृता की सहमति से उसके साथ मिलकर बनाए थे।

दोनों ने साथ बनाए थे प्राइवेट वीडियो

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की पहचान इस साल मई में नोएडा में एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। वहां से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। अगस्त में दोनों ने लिवइन में रहने का फैसला किया और दोनों साथ रहने लगे। इस दारौन दोनों ने एक साथ अपने निजी पलों के वीडियो भी बनाए। उस वक्त अमृता को दूर-दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके यही वीडियो बाद में उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

रामकेश और अमृता के बीच सब सही चल रहा था लेकिन फिर इसी दौरान सितंबर में अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड सुमिल कश्यप की एंट्री हो गई। वह मुरादाबाद में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। पुलिस के मुताबिक सुमति और अमृता धीरे-धीरे फिर एक साथ आने लगे और रामकेश खुद को अमृता से दूर महसूस करने लगा। सुमित की एंट्री से दोनों का रिश्ता खराब होने लगा। रामकेश किसी भी तरह अमृता को वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने उसे वह प्राइवेट क्लिप भेजने शुरू कर दिए। अमृता ने रामकेश से वो हार्डडिस्क मांगी तो रामकेश ने मना कर दिया। ये वो समय था जब अमृता अपने एक्स के साथ छत्तरपुर में एक किराय के मकान में रहने लगी थी। रामकेश ने वीडियो डिलीट करने से मना कर दिया तो अमृता ने सुमित से मदद मांगी और इसके बाद तैयार हुआ हार्ड डिस्क लेने के लिए प्लान।

रामकेश की हत्या का नहीं था प्लान

रिपोर्ट की मानें तो आरोपियों का शुरुआती प्लान रामकेश के घर पर लूट का था ताकी वह हार्ड डिस्क ले सकें। 6 अक्तूबर की रात तो सुमित और संदीप उसके घर में घुसे और हार्ड डिस्क ढूंढने लगे। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपियोंने रामकेश का गला दबाकर उससे हार्ड डिस्क की जानकारी उगलवाने की कोशिश की लेकिन काफी लंबे समय तक गला पकड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। जब आरोपियों को महसूस हुआ कि रामकेश की मौत हो गई है तो उन्होंने उसके शरीर पर घी, तेल और शराब डालकर सिलेंडर खोल दिया और लाइटर से आग लगा दी। इससे सिलेंडर कुछ देर बाद ब्लास्ट हो गया और रामकेश का शव पूरी तरह जल गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Murder
