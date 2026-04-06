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Arvind Kejriwal LIVE: अरविंद केजरीवाल HC पहुंचे, थोड़ी देर में होगी सुनवाई, खुद रख सकते हैं दलीलें

Apr 06, 2026 12:16 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Arvind Kejriwal Delhi High Court Hearing Live : दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में नया मोड़ आ गया है। ‘आप’ के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने (रिक्यूजल) की मांग की है।

Arvind Kejriwal LIVE: अरविंद केजरीवाल HC पहुंचे, थोड़ी देर में होगी सुनवाई, खुद रख सकते हैं दलीलें

Arvind Kejriwal Delhi High Court Hearing Live : दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में नया मोड़ आ गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने (रिक्यूजल) की मांग की है। केजरीवाल आज खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रख सकते हैं।

यह मामला सीबीआई की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को दी गई राहत को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय है और केजरीवाल खुद अदालत में पेश होकर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने केजरीवाल ने मामले को किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि रिक्यूजल का फैसला संबंधित जज को ही लेना होता है।

यहां पढ़ें पल-पल के LIVE अपडेट

Arvind Kejriwal Live : AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उम्मीद है कि वह कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अपनी 'रिक्यूजल' (मामले से हटने की) अर्जी के सिलसिले में खुद ही अपनी दलीलें भी पेश करेंगे।

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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