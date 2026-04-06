Arvind Kejriwal LIVE: अरविंद केजरीवाल HC पहुंचे, थोड़ी देर में होगी सुनवाई, खुद रख सकते हैं दलीलें
Arvind Kejriwal Delhi High Court Hearing Live : दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में नया मोड़ आ गया है। ‘आप’ के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने (रिक्यूजल) की मांग की है।
Arvind Kejriwal Delhi High Court Hearing Live : दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में नया मोड़ आ गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने (रिक्यूजल) की मांग की है। केजरीवाल आज खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रख सकते हैं।
यह मामला सीबीआई की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को दी गई राहत को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय है और केजरीवाल खुद अदालत में पेश होकर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने केजरीवाल ने मामले को किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि रिक्यूजल का फैसला संबंधित जज को ही लेना होता है।
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Arvind Kejriwal Live : AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उम्मीद है कि वह कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अपनी 'रिक्यूजल' (मामले से हटने की) अर्जी के सिलसिले में खुद ही अपनी दलीलें भी पेश करेंगे।