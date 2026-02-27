Delhi Liquor Scam Case Live: शराब घोटाले में आए फैसले को HC में चुनौती देगी CBI

संवाददाताओं से बातचीत में रो पड़े अरविंद केजरीवाल

Delhi Liquor Scam Case Live Update: दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बरी कर दिया। अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र पर विचार करने से मना कर दिया। अदालत ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ अन्य आरोपियों को भी दोषमुक्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सीबीआई को जांच में कमियों के लिए फटकार लगाई और कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। न्यायाधीश के अनुसार सिसोदिया के खिलाफ भी कोई मामला नहीं बनता था क्योंकि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपपत्र में कई विरोधाभास हैं और सबूतों के बिना केजरीवाल को फंसाना कानून के खिलाफ था। शराब नीति मामले में अदालत से बरी होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ यह मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी। अदालत ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। यह साजिश आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए रची गई थी।

27 Feb 2026, 12:50:18 PM IST Delhi Liquor Scam Case Live: मोदी और शाह की भूमिका- केजरीवाल Delhi Liquor Scam Case Live: फैसला आने के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल रो पड़े। उन्होंने कहा कि अदालत ने साबित कर दिया है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। आबकारी मामले की साजिश आम आदमी पार्टी (AAP) को खत्म करने के लिए रची गई थी। यह पूरी तरह से एक फर्जी मामला था, जिसे गढ़ने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका थी।

27 Feb 2026, 12:45:37 PM IST Delhi Liquor Scam Case Live: CBI, ED के पास सबूत नहीं- सौरभ भारद्वाज Delhi Liquor Scam Case Live: दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ईडी व्हीलचेयर पर है। दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में 600 जगहों पर छापेमारी की गई लेकिन कहीं से कोई बरामदगी नहीं हुई। यह साफ हो गया था कि CBI, ED के पास सबूत नहीं हैं। यह केस इस लायक भी नहीं है कि इसमें मुकदमा चल सके।

27 Feb 2026, 12:41:16 PM IST Delhi Liquor Scam Case Live Update: सत्ता का दुरुपयोग किया- गोपाल राय Delhi Liquor Scam Case Live Update: AAP नेता गोपाल राय ने कहा कि न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। पहली बार ऐसा हुआ था कि चुने हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था। ब्ठप् ने कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका कोई आधार नहीं है। यह CBI घोटाला था जिसमें एजेंसियों का इस्तेमाल करके सत्ता का दुरुपयोग किया गया था। आज उन सभी साजिशों का पर्दाफाश हो गया है।

27 Feb 2026, 12:38:37 PM IST Delhi Liquor Scam Case Live Update: फैसले से संतुष्ट नहीं एजेंसी Delhi Liquor Scam Case Live Update: सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी फैसले से संतुष्ट नहीं है। वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल और सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को बरी करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी।

27 Feb 2026, 12:29:48 PM IST Delhi Liquor Scam Case Live Update: हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी CBI Delhi Liquor Scam Case Live Update: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ CBI दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेगी।