दिल्ली में सस्ती होने जा रही शराब, गुरुग्राम और फरीदाबाद जितना होगा दाम; क्या है वजह

सस्ती शराब लेने के लिए अब दिल्लीवालों को गुरुग्राम और फरीदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार शराब के दामों में कमी करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार शराब का दाम गुरुग्राम और फरीदाबाद के बरार करने जा रही है।

दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जल्दी ही दिल्ली सरकार शहर में शराब की कीमतों में कमी लाने वाली है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार शराब के दामों को गुरुग्राम, फरीदाबाद शहरों के बराबर लाने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार द्वारा शराब सस्ती करने की वजह भी सामने आई है।

शराब सस्ती करने की क्या है वजह दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन दिल्ली के लोग शराब खरीदने के लिए फरीदबाद और गुरुग्राम तक चले जाते हैं, क्योंकि वहां शराब का का दाम कम है। इससे दिल्ली को राजस्व का नुकसान होता है। राजस्व के नुकासन को कम करने के लिए सरकार इसपर जल्द फैसला ले सकती है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक अबकारी अधिकारी ने बताया कि भारतीय ब्रांड की शराब की कीमतों में दिल्ली और फरीदाबाद, गुरुग्राम में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रीमियम शराब खरीदने के लिए ज्यादातर दिल्ली के लोग पड़ोसी शहरों में चले जाते हैं। अधिकाराी ने बताया कि दिल्ली में प्रति बोतल के आधार पर रिटेल मार्जिन तय है, जबकि गुरुग्राम में ऐसा नहीं है। अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम और दिल्ली की शराब नीति में अंतर है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के शराब व्यापारियों के पास कीमतों में छूट तय करने की आजादी होती है, क्योंकि वो लाइसेंस लेने के दौरान बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान शराब करोबारी करीब 20 करोड़ रुपए तक की कीमत चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि यहां के शराब कारोबारी कीमतों में छूट देकर अपनी लागत वसूलने का प्रयास करते हैं।