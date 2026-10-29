Delhi Liquor App से घर बैठे नहीं मंगवा सकते हैं शराब, इसके फायदे कुछ और हैं
Delhi Liquor App: दिल्ली में शराब बुकिंग ऐप लॉन्च होने के करीब एक साल बाद भी लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। इससे घर बैठे शराब नहीं मंगा सकते, लेकिन इस ऐप के फायदे भी कम नहीं हैं।
Delhi Liquor App: दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले ऐप से लोग घर बैठे शराब नहीं मंगा सकते। यही वजह है कि ऐप को लॉन्च हुए 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन यह ऐप लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाई। ग्राहकों को शराब लेने के लिए खुद दुकान पर जाना पड़ता है। लेकिन फायदे भी कम नहीं। जैसे ऑनलाइन बुकिंग, शराब का स्टॉक और डिजिटल पेमेंट।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने के बाद भी ग्राहकों को शराब लेने के लिए खुद दुकान पर जाना पड़ता है। इस ऐप को शुरू हुए करीब एक साल हो चुका है, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल सीमित ही रहा है। हालांकि इस ऐप से घर बैठे शराब नहीं मंगवा सकते, लेकिन इसके फायदे भी हैं।
दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) ने नवंबर 2025 में इस ऐप को लॉन्च किया था। DSIIDC राजधानी में शराब की बिक्री करने वाले चार सरकारी निगमों में से एक है। यह ऐप शहर में निगम के 208 शराब के ठेकों के लिए शुरू किया गया था, ताकि लोग घर बैठे शराब की उपलब्धता देख सकें और ऑनलाइन बुकिंग कर सकें।
12 दिसंबर 2024 को इस ऐप को मंजूरी मिली थी। इसके बाद 2 जनवरी 2025 को काम का आदेश जारी किया गया। आईफोन यूजर्स के लिए 6 सितंबर 2026 को QR कोड आधारित माइक्रोसाइट भी शुरू की गई।
ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल पेमेंट की सुविधा
निगम के मुताबिक, इस ऐप पर रजिस्टर्ड यूजर्स शराब का स्टॉक देख सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, शराब लेने के लिए ग्राहकों को ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद खुद दुकान पर जाना होता है। इस पर घर तक शराब पहुंचाने की सुविधा नहीं है। निगम ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। इससे दुकानों पर कतारें कम करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।
पहले साल 13 लाख रुपये की शराब बिकी
ऑनलाइन बुकिंग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में ऐप के जरिए कुल 3,629 ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान करीब 13 लाख रुपये की शराब बेची गई। वहीं, चालू वित्त वर्ष में अब तक 10,730 ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 30 लाख रुपये की शराब की बिक्री हुई है।
कैसे काम करता है ऐप?
DSIIDC के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में शराब खरीदने की कानूनी उम्र 25 साल है, इसलिए इस पोर्टल पर केवल 25 साल या उससे अधिक उम्र के लोग ही बुकिंग कर सकते हैं। यूजर्स को बुकिंग से पहले अपनी उम्र की पुष्टि करनी होती है।
पोर्टल पर ग्राहक अपनी पसंद का शराब ब्रांड, बोतल का साइज और मात्रा चुन सकते हैं। इसके बाद वे अपनी पसंद के ठेके से शराब बुक करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद ग्राहक को 48 घंटे के भीतर दुकान से शराब लेनी होती है।
इस सुविधा में घर पर शराब पहुंचाने का कोई विकल्प नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की मौजूदा 2020-21 की शराब नीति के तहत इसकी अनुमति नहीं है। फिलहाल सरकार की घर तक शराब पहुंचाने की सुविधा शुरू करने की कोई योजना नहीं है।
ऑनलाइन पेमेंट के बाद भी दुकान जाना मजबूरी
पूर्वी दिल्ली के रहने वाले रितेश वर्मा ने कहा कि शराब लेने के लिए दुकान तक जाना इस सुविधा की सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा, “ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी मुझे ऑर्डर लेने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है। अगर ठेके तक जाना ही है, तो ऑनलाइन बुकिंग से मिलने वाली सुविधा सीमित हो जाती है।”
हालांकि, एक अधिकारी का कहना है कि यह सुविधा ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाती है। ग्राहक दुकान पर जाने से पहले ही शराब का स्टॉक देख सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इससे उन्हें काउंटर पर भुगतान करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वे 48 घंटे के भीतर दुकान पर जाकर अपना ऑर्डर ले सकते हैं।
दिल्ली में 700 से ज्यादा शराब के ठेके
दिल्ली में फिलहाल चार सरकारी निगमों के जरिए 700 से अधिक शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं। इनमें से ज्यादातर दुकानें छोटी हैं और यहां अक्सर ग्राहकों की कतारें लगती हैं।
शराब की ऑनलाइन बुकिंग की इस सुविधा का मकसद दुकानों पर भीड़ कम करना, पेमेंट काउंटर पर लगने वाली कतारों को छोटा करना और कीमतों व बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि, घर तक डिलीवरी की सुविधा नहीं होने के कारण ग्राहकों को इसका सीमित फायदा ही मिल पा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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