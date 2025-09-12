delhi light rain prediction for two days and strongwinds forecast today Delhi Weather : दिल्ली में फिर 2 दिन बूंदाबांदी के आसार; हवा की दिशा बदलते ही उमस से राहत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi light rain prediction for two days and strongwinds forecast today

Delhi Weather : दिल्ली में फिर 2 दिन बूंदाबांदी के आसार; हवा की दिशा बदलते ही उमस से राहत

हवा की दिशा में बदलाव से दिल्लीवालों को गर्मी और उमस से खासी राहत मिली है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने वीकेंड पर शनिवार और रविवार को हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
Delhi Weather : दिल्ली में फिर 2 दिन बूंदाबांदी के आसार; हवा की दिशा बदलते ही उमस से राहत

हवा की दिशा में बदलाव से दिल्लीवालों को गर्मी और उमस से खासी राहत मिली है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। खासतौर पर रात के समय तापमान पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में वीकेंड पर दो दिन हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। वहीं आज तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार को दिन के ज्यादातर समय तेज धूप रही, इसके बावजूद लोगों को पहले जैसी गर्मी और उमस का अहसास नहीं हुआ। इसके पीछे हवा की दिशा में हुए बदलाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। राजधानी में इससे पहले ज्यादातर समय पूर्वी दिशा से हवा आ रही थी। यह हवा अपने साथ नमी लेकर आ रही थी लेकिन, अब हवा की दिशा बदली है और ज्यादातर समय उत्तरी पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। यह हवा सूखी है और इसमें हल्की ठंड का असर है। इसके चलते दिल्ली के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं, सफदरजंग में गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तापमान में दो डिग्री तक की गिरावट आने के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को दिल्ली में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं। बीच-बीच में इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है, जबकि, अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

शनिवार-रविवार को हो सकती है बारिश

इसके साथ ही मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने का भी अनुमान जताया है। इसके चलते अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।