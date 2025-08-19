delhi library charging stations clinic will be made beneath flyovers pwd plan parvesh verma फ्लाईओवर के नीचे क्लीनिक, लाईब्रेरी-चार्जिंग स्टेशन; दिल्ली सरकार का नया प्लान समझिए, Ncr Hindi News - Hindustan
फ्लाईओवर के नीचे क्लीनिक, लाईब्रेरी-चार्जिंग स्टेशन; दिल्ली सरकार का नया प्लान समझिए

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने शहर भर में 94 फ्लाईओवर की पहचान की है, जिनके नीचे सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। सरकार से जुड़े अधिकारी ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे उपलब्ध जगह के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह की सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित की जाएं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईTue, 19 Aug 2025 05:43 PM
दिल्ली के फ्लाईओवर्स के नीचे का नजारा आगे चलकर आपको बदला-बदला दिखाई देगा। रेखा गुप्ता सरकार इसके लिए एक खास प्लान बना रही है। जल्द ही आपको इन फ्लाईओवर्स के नीचे चार्जिंग स्टेशन, हेल्थ क्लीनिक या लाइब्रेरी देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने शहर भर में 94 फ्लाईओवर की पहचान की है, जिनके नीचे सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं।

सरकार से जुड़े अधिकारी ने कहा, "फ्लाईओवर के नीचे उपलब्ध जगह के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह की सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित की जाएं। हमने पहचान किए सभी फ्लाईओवर का सर्वेक्षण करने के लिए एक टेंडर जारी किया है।" योजना के अनुसार, सार्वजनिक सुविधाओं में एक प्राथमिक स्वास्थ्य क्लिनिक, इलेक्ट्रिक वाहन-चार्जिंग स्टेशन, खेलने के क्षेत्र, कार्यालय और यहां तक कि पढ़ने के कमरे और पुस्तकालय भी शामिल हैं।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई पहल की गई है। 2022 में, PWD ने अपनी 'स्ट्रीटस्केपिंग' परियोजना के तहत एक प्रयोग किया था, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से को कई रंगों से रंगा गया था और लोगों को खेलने का मौका देने के लिए उस जगह में पूर्ण बैडमिंटन और स्क्वैश कोर्ट के साथ एक खेलने की सुविधा बनाई जानी थी,लेकिन वह जगह अब जर्जर हालत में है।

टेंडर में कहा गया है, "कंपनी को साइट की स्थितियों का अध्ययन करना है और विकसित किए जा सकने वाले बुनियादी ढांचे के प्रकार के साथ-साथ परियोजना रिपोर्ट और ड्राइंग भी तैयार करनी होगी। साथ ही, परियोजना के लिए एक राजस्व मॉडल भी तैयार करना होगा, क्योंकि इस सुविधा को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा।"

इससे पहले, PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़क के बुनियादी ढांचे की सफाई और बेहतर देखभाल के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित "एक फ्लाईओवर गोद लें" परियोजना का प्रस्ताव दिया था। अधिकारी ने आगे कहा, "इस अभ्यास का उद्देश्य टिकाऊ, समावेशी और संदर्भ-संवेदनशील डिजाइन समाधानों का प्रस्ताव करना है जो न केवल प्रत्येक स्थान के अनूठे चरित्र को दर्शाते हैं बल्कि दिल्ली के व्यापक शहरी ताने-बाने में भी योगदान करते हैं।"

इन फ्लाईओवर के नीचे लगभग 80,000 वर्ग मीटर जगह की पहचान की गई है और परियोजना रिपोर्ट नौ महीने में जमा करनी होगी। पहचाने गए कुछ सबसे लंबे फ्लाईओवर अफ्रीका एवेन्यू, चिराग दिल्ली, आईआईटी, मोती बाग, पंजाबी बाग, रानी झांसी, शाहदरा, वजीराबाद आदि हैं। सौंदर्यीकरण के हिस्से के रूप में, PWD आमतौर पर फ्लाईओवर के नीचे पेंटिंग और बागवानी का काम करता है।