दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में देरी की ACB करेगी जांच, CM की सिफारिश पर एलजी का आदेश

दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के निर्माण में एक दशक से ज्यादा की देरी और लागत बढ़ने को लेकर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जांच का आदेश सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली एक्सपेंडेजर फाइनेंस कमेटी (ईएफसी) की सिफारिश पर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में देरी समझ से परे है। इसकी वजह से लागत में बढ़ोतरी हुई है।