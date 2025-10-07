Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi lg vk saxena ordered acb probe of decade delay in construction of barapulla flyover
दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में देरी की ACB करेगी जांच, CM की सिफारिश पर एलजी का आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बारापुला फ्लाईओवर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के निर्माण में एक दशक से ज्यादा की देरी के कारण लागत बढ़ने के मामले की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच जांच के आदेश दिए हैं।
Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 05:28 PM
दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के निर्माण में एक दशक से ज्यादा की देरी और लागत बढ़ने को लेकर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जांच का आदेश सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली एक्सपेंडेजर फाइनेंस कमेटी (ईएफसी) की सिफारिश पर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में देरी समझ से परे है। इसकी वजह से लागत में बढ़ोतरी हुई है।
खबर अपडेट हो रही है।
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।