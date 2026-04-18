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RWA की मदद से कैसे दूर होगी ट्रैफिक की समस्या, LG ने बताया; प्रदूषण पर क्या कहा

Apr 18, 2026 09:59 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
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दिल्ली में अब अवैध तरीके से सड़कों के किनारे पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर संचालन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

RWA की मदद से कैसे दूर होगी ट्रैफिक की समस्या, LG ने बताया; प्रदूषण पर क्या कहा

दिल्ली में अब अवैध तरीके से सड़कों के किनारे पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर संचालन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली में महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली के उपराजपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को डीडीए महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में आयोजित विश्व विरासत दिवस के अवसर पर विरासत सप्ताह के समापन कार्यक्रम और रूह-ए-दिल्ली कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रैफिक व्यवस्था, जाम और इससे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आर डब्ल्यू ए भागीदारी सुनिश्चित करने के संकेत दिए हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए आरडब्ल्यूए को शामिल करेंगे। इससे स्थानीय स्तर आरडब्ल्यूए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। जिन भी जगहों पर अवैध पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या होती है। सबसे पहले उन जगहों पर इस व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया जाएगा।

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डीडीए, निगम, राज्य सरकार के सभी विभाग के बीच होगा समन्वय

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की अधिसूचना जारी करने समेत द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क को शुरू करने जैसे सवालों पर उपराज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सभी योजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के नागरिकों के साथ लगातार मुलाकात कर रहा हूं। आम जनता को चाहिए कि अगर सड़क खराब है, तब वह तुरंत ठीक हो जाए। उन्हें यह सूचना नहीं होती है कि सड़क किस विभाग के अधीन है। इसी के मद्देनजर मेरी कोशिश है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। जिससे नागरिकों से जुड़े मुद्दों और परियोजनाओं के समयबद्ध तरीके से लागू होने और पूरा होने में बाधा न आए।

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महिला सुरक्षा को मजबूत करेंगे

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को मजबूत करेंगें। जिससे महिलाओं को बेरोकटोक किसी भी समय घर से निकलने में सोचना न पड़े।

प्रदूषण है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या : उपराज्यपाल

दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या से जुड़े सवाल पर उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। साथ ही, यमुना नदी की सफाई भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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