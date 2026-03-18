Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पालम में आग से 9 मौतों के बाद ऐक्शन मोड में एलजी; पूरी दिल्ली में फायर ऑडिट के आदेश

Mar 18, 2026 03:21 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Palam Metro Fire: दिल्ली के पालम में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई जिससे एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई जिनमें 3 बच्चियां शामिल हैं। इस घटना के बाद उपराज्यपाल ने पूरी दिल्ली में फायर ऑडिट के आदेश दिए हैं।

दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई जिनमें 3 मासूम बच्चियां हैं। इमारत राम चौक मार्केट में स्थित थी जिसके निचले हिस्सों में शोरूम और ऊपरी मंजिलों पर मालिक का परिवार रहता था। राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल की 30 गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गईं। संकरी गलियों और धुएं के कारण अभियान में काफी मुश्किलें आईं। इस हादसे के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ऐक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।

दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के आदेश

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक ली। उपराज्यपाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए समूची दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल कार्यायल की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी गई है। एलजी कार्यालय ने कहा कि पालम इलाके में दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड पर चर्चा की गई है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों इसके लिए दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के निर्देश जारी किए गए हैं।

घटना की होगी मजिस्ट्रेटी जांच

इस उच्च-स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। सीएम ने पालम अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बैठक में दिल्ली में बाढ़ और LPG की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पालम में हुए भीषण अग्निकांड में 9 मौतों के बाद दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के आदेश जारी किए गए हैं। पालम मेट्रो स्टेशन के पास राम चौक मार्केट में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इसमें 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:30 दमकल गाड़ियां तैनात, 9 लोग बाहर निकाले...; पालम फायर पर क्या बोले अधिकारी?

दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था परिवार

इस घटना में 3 लोग घायल हो गए जिनमें से 2 लोगों ने आग से बचने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। इस 5 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन का शोरूम था। शोरूम का मालिक राजेंद्र कश्यप का परिवार इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के पालम में 5 मंजिला मकान में भीषण आग, 3 बच्चों समेत 9 की जिंदा जलकर मौत

घायलों का सफदरजंग अस्पताल में चल रहा इलाज

मृतकों की पहचान प्रवेश (33), कमल (39), आशु (35), लाडो (70), हिमांशी (22), दीपिका (28) के रूप में हुई है। मरने वालों में 3 नाबालिग लड़कियां हैं। इन नाबालिग लड़कियों की उम्र 15, 6 और 3 साल थी। इस घटना तीन लोग घायल हुए हैं। इनमें सचिन (29) 25 प्रतिशत झुलस गए। सचिन का सफदरजंग अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अनिल (32) और दो साल की बच्ची का भी इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही हो रहा है।

ये भी पढ़ें:पालम अग्निकांड की जांच के आदेश, अब तक 9 लोगों की मौत; बचाव में जुटी हैं टीमें
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।