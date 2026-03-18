पालम में आग से 9 मौतों के बाद ऐक्शन मोड में एलजी; पूरी दिल्ली में फायर ऑडिट के आदेश
Palam Metro Fire: दिल्ली के पालम में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई जिससे एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई जिनमें 3 बच्चियां शामिल हैं। इस घटना के बाद उपराज्यपाल ने पूरी दिल्ली में फायर ऑडिट के आदेश दिए हैं।
दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई जिनमें 3 मासूम बच्चियां हैं। इमारत राम चौक मार्केट में स्थित थी जिसके निचले हिस्सों में शोरूम और ऊपरी मंजिलों पर मालिक का परिवार रहता था। राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल की 30 गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गईं। संकरी गलियों और धुएं के कारण अभियान में काफी मुश्किलें आईं। इस हादसे के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ऐक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के आदेश
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक ली। उपराज्यपाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए समूची दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल कार्यायल की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी गई है। एलजी कार्यालय ने कहा कि पालम इलाके में दुर्भाग्यपूर्ण अग्निकांड पर चर्चा की गई है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों इसके लिए दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के निर्देश जारी किए गए हैं।
घटना की होगी मजिस्ट्रेटी जांच
इस उच्च-स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। सीएम ने पालम अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बैठक में दिल्ली में बाढ़ और LPG की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पालम में हुए भीषण अग्निकांड में 9 मौतों के बाद दिल्ली में व्यापक फायर ऑडिट के आदेश जारी किए गए हैं। पालम मेट्रो स्टेशन के पास राम चौक मार्केट में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इसमें 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई।
दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था परिवार
इस घटना में 3 लोग घायल हो गए जिनमें से 2 लोगों ने आग से बचने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। इस 5 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन का शोरूम था। शोरूम का मालिक राजेंद्र कश्यप का परिवार इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था।
घायलों का सफदरजंग अस्पताल में चल रहा इलाज
मृतकों की पहचान प्रवेश (33), कमल (39), आशु (35), लाडो (70), हिमांशी (22), दीपिका (28) के रूप में हुई है। मरने वालों में 3 नाबालिग लड़कियां हैं। इन नाबालिग लड़कियों की उम्र 15, 6 और 3 साल थी। इस घटना तीन लोग घायल हुए हैं। इनमें सचिन (29) 25 प्रतिशत झुलस गए। सचिन का सफदरजंग अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अनिल (32) और दो साल की बच्ची का भी इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही हो रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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