ट्रैफिक नियम तोड़ने और चालान भरने में दिल्ली आगे, केंद्रीय विधि मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा

Feb 20, 2026 06:14 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। प्रभात कुमार
दिल्ली वाले ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने में देश में सबसे आगे हैं। ट्रैफिक कानून को तोड़ने के चलते देशभर में भरे गए कुल जुर्माने की लगभग आधी रकम अकेले दिल्लीवालों ने भरी है। इसका खुलासा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की गई एक रिपोर्ट में हुआ है।

दिल्ली वाले ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने में देश में सबसे आगे हैं। ट्रैफिक कानून को तोड़ने के चलते देशभर में भरे गए कुल जुर्माने की लगभग आधी रकम अकेले दिल्लीवालों ने भरी है। इसका खुलासा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्यायपालिका के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्चुअल कोर्ट में निपटाए गए चालान के जुर्माने के तौर पर देशभर में कुल 973 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में आए और इनमें से अकेले दिल्ली वालों ने 433 करोड़ रुपये जुर्माने की रकम जमा कराई।

29 वर्चुअल कोर्ट में 31 दिसंबर तक 9,81,17,870 चालान आए

कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए होने वाले चालान का निपटारा करने के लिए स्थापित 29 वर्चुअल कोर्ट में 31 दिसंबर, 2025 तक 9,81,17,870 चालान आए। वर्चुअल कोर्ट द्वारा चालान के निपटारे से जुर्माने के तौर पर 973 करोड़ रुपये से अधिक रकम सरकारी खजाने में जमा हुई।

दिल्ली की दो वर्चुअल कोर्ट (दिल्ली नोटिस विभाग और दिल्ली ट्रैफिक विभाग) में कुल 3,73,30,805 चलान आए। निपटारा किए गए कुल चालान से जुर्माने के तौर दिल्लीवालों ने 433 करोड़ रुपये से अधिक रकम का भुगतान किया है।

दिल्ली के वर्चुअल कोर्ट (दिल्ली नोटिस विभाग) में 2,62,11,142 चालान आए। इनमें से निपटारा किए गए चालान के जुर्माने के तौर पर 218 करोड़ 20 लाख 23 हजार 706 रुपये मिले। इसी तरह वर्चुअल कोर्ट (ट्रैफिक विभाग) में 1,10,92, 663 चालान आए। इनमें से निपटारा किए गए चालान से जुर्माने के तौर पर 215 करोड़ 46 लाख 13 हजार 153 रुपये जमा हुए।

ट्रैफिक नियम उल्लंघन और चालान में यूपी का हाल

कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से होने वाले चालान के निपटारे के लिए स्थापित वर्चुअल कोर्ट (ट्रैफिक विभाग) में 2 करोड़ 99 लाख 56 हजार 401 चालान आए। इनमें से निपटारा किए गए चालान से जुर्माने के तौर पर अब तक 82,72,07,444 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा हुए।

क्या कहते हैं आंकड़े

973 करोड़ रुपये देशभर में कुल जुर्माना वसूला गया

433 करोड़ रुपये जुर्माना सिर्फ अकेले दिल्लीवालों ने भरा

■ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का जुर्माना भरने में तमिलनाडु दूसरे, कर्नाटक तीसरे, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है

■ दिल्ली की दो वर्चुअल कोर्ट (दिल्ली नोटिस विभाग और दिल्ली ट्रैफिक विभाग) में कुल 3,73,30,805 चलान आए

■ वर्चुअल कोर्ट (ट्रैफिक विभाग) में 1,10,92, 663 चालान आए

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
