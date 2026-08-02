Delhi Laxmi Yojana: आवेदन के लिए MP-MLA का पत्र जरूरी; क्या इसके बिना हो पाएगा रजिस्ट्रेशन?
Delhi Laxmi Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन में MP/MLA का समर्थन पत्र अनिवार्य है। जानें क्या इसके बिना रजिस्ट्रेशन होगा, कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए और योजना की पूरी पात्रता।
Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली की रेखा सरकार ने Delhi Laxmi Yojana के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है और आवेदन भी शुरू हो गए हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जुटा लेना बेहद जरूरी है। इनमें संबंधित क्षेत्र के सांसद (MP) या विधायक (MLA) का समर्थन पत्र (Endorsement Letter) भी शामिल है। यह अनिवार्य दस्तावेजों की सूची में रखा गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसके बिना रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं।
क्या इसके बिना हो पाएगा रजिस्ट्रेशन?
दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन में संबंधित विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के सांसद/विधायक का समर्थन पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। यानी आवेदन के साथ यह पत्र अपलोड करना होगा। चूंकि इसे अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल किया गया है, इसलिए इसके बिना आवेदन जमा नहीं किया जा सकता और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आसान शब्दों में कहें तो MP या MLA के समर्थन पत्र के बिना इस योजना के लिए आवेदन संभव नहीं है।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
A. अनिवार्य दस्तावेज
- आधार कार्ड
- दिल्ली वोटर आईडी कार्ड
- आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर
- संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के MP/MLA का समर्थन पत्र
B. 10 साल के निवास का प्रमाण (इनमें से कोई एक)
- दिल्ली वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली मीटर का बिल या गैस कनेक्शन का बिल/रसीद
C. आयु प्रमाण (इनमें से कोई एक)
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- 10वीं का प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
कौन कर सकता है आवेदन? (योग्यता)
- आवेदक महिला होनी चाहिए।
- परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य ही आवेदन कर सकती है।
- आवेदन की तारीख पर उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक, उसके पति या माता-पिता में से कोई एक कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक दिल्ली की पंजीकृत मतदाता हो।
- पिछले 12 महीनों में परिवार की बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो, इनकम टैक्स या GST फाइलर न हो, सरकारी कर्मचारी या किसी सार्वजनिक पद पर न हो।
- आवेदक या परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, बोर्ड, स्थानीय निकाय या अन्य सरकारी संस्थान में नियमित या संविदा कर्मचारी न हो। परिवार को विधवा, दिव्यांग या अन्य सरकारी पेंशन/वित्तीय सहायता भी नहीं मिल रही हो।
- आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के नाम चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
- आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
पोर्टल शुरू, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है और करीब 17 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
सरकार के मुताबिक, पोर्टल शुरू होने के कुछ ही समय में सैकड़ों महिलाओं ने सफलतापूर्वक आवेदन भी कर दिया। योजना के लिए केवल पात्र महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी और आवेदन करते समय सभी अनिवार्य दस्तावेज, खासकर MP/MLA का समर्थन पत्र, देना जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें